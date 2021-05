Enrique Vaquié: “Mendoza eligió jugar al fútbol con diez jugadores”

El ministro de Economía explicó así la falta de minería en Mendoza.

Si algo marcó el año pasado a la política fue cómo lidiar entre esa dicotomía que postuló la pandemia entre la salud y la economía y que Alberto Fernández tomó al pie de la letra.

En este sentido, el gobierno de Mendoza, optó por organizar la respuesta del sistema sanitario sin cerrar todas las actividades y que eso produjera un colapso económico. Es decir, eligió la salud y la economía, y los números muestran que la decisión no fue equivocada, al menos durante la primera ola.

Enrique Vaquié, ministro de Economía de Mendoza, explicó al Post cómo está el panorama, cuáles son las posibilidades de salir y hasta qué punto la provincia puede “valerse por sí misma”.

– Alberto Fernández apostó por la salud antes que la economía (le salió mal en ambos sentidos) pero Mendoza apostó a abrir e ir cuidando los contagios, sin embargo, al depender de la nación también sufrió. ¿En cuánto se calcula la caída de la economía para Mendoza, se ha recuperado o se va a recuperar?

– La caída de Mendoza, de su PBG en 2020 fue del 7% , la del país fue del 10. De ese 7% que caímos, aproximadamente 2,5 tiene que ver con las restricciones nacionales, por el cierre de fronteras a turistas de otros lugares, la baja del consumo de combustible que llevó a la caída en la producción petrolera, el cierre en el Gran Buenos Aires y la baja de venta en esos lugares y otros factores, explican esos dos puntos y medio de la caída.

– El Mendoza Activa ha recaudado millones de pesos en inversiones pequeñas, pero más allá de el número en pesos, ¿hay números de porcentaje de reactivación, personas empleadas y cómo movió la recaudación al ser actividades en blanco?

– En cálculos yo creo que nos permitió que cayéramos un punto menos de lo que hubiéramos caído sin el Programa. De esa caída del 7%, si no hubiéramos hecho programas propios que incentivaran la inversión privada, hubiéramos caído 8 puntos más o menos. Pero ahí el tema es acordarse cuándo lo lanzamos, recordemos que era un programa que iniciaba con pandemia para después seguir unos meses pos pandemia, para que las familias y los empresarios, los productores, pudieran tener alguna perspectiva, para que levantaran la cabeza y que no solamente pensaran en la cantidad de casos, en la cantidad de fallecidos que teníamos por día y cuyo único refugio en aquellos días tenía que ver con la compra de dólar paralelo. Creo que el sistema funcionó y por eso ahora vamos con el Mendoza Activa 2.

– ¿Mendoza puede realmente ser autosuficiente con sus recursos o es necesario recurrir a la minería el fracking y las actividades que tanto resisten los mendocinos? ¿Cómo sería una Mendoza con esas actividades bien cuidadas?

– Usé varias veces esta frase que es que Mendoza es como un equipo de fútbol sin una figura estelar, Mendoza no tiene como puede ser la soja o la producción petrolera en Neuquén o otros similares, un jugador estrella que permite que se descanse ahí y que el descanso en ese lugar te permita generar la renta suficiente para que otras actividades conexas funcionen. Eso es una ventaja porque si tenes muchos jugadores parejos no hay ninguno que se si te lesiona te produce una catástrofe en el equipo, en este caso la economía provincial. También tenés el inconveniente de que no hay nadie que genere rentas, acuérdense que la generación de renta en Mendoza hasta mediados de los 90 estuvo vinculado con la actividad petrolera, que era la que generaba renta suficiente para bancar a otros sectores y hoy día no la tenemos, pero los mendocinos ya tomaron su decisión y es que juguemos con diez jugadores y hay que jugar con diez jugadores y hacer el mejor partido posible con ese equipo.

– Si algo mostró la cuarentena total es que hay, tanto en el sector privado como en el público, quiénes y qué es realmente esencial y qué no (oficinas, direcciones), ¿está previsto achicar la planta de personal y reestructurar el estado provincial?

– Yo creo que la mayor enseñanza de la pandemia, cuarentena, es que todos nos vimos obligados a reinventarnos, cada uno de nosotros, y pensar nuevamente todos desde otro lugar. El Estado lo hizo y puntualmente desde el ministerio nuestro todo el programa Mendoza Activa se hace todo por internet y ha funcionado bien, los empleados han laburado bien, atrás trabajan como 170 personas de distintos lugares, empleados públicos que son los que hacen que el sistema funcione, que el programa funcione. Sin ellos y sin el laburo que hacen el programa no hubiera tenido el éxito que tiene porque ese éxito tiene que ver con la velocidad de respuesta más allá del subsidio del 40% que se entrega a cada uno que invierte.

– El campo mendocino está en decadencia desde hace años, cada vez más fincas abandonadas y fundidas, se necesitan créditos que no se pueden pagar por las tasas y los aumentos de las exportaciones nunca le llegan al productor, ¿cómo se sale de esta situación?

– Esto tiene mucho que ver con el contexto macroeconómico: la Argentina vive un proceso de inflación alta de hace mucho tiempo y terminamos el 2020 con el mismo producto bruto per cápita de hace 15 años, y la inflación, vuelvo para atrás, te termina pegando siempre en los precios relativos, los productores nunca saben qué relación van a tener para los precios que esperan pare dentro de dos a tres años, con los costos que tienen pagar. No podés preverlo de esa manera y dada la estructura de la economía mendocina, que tiene que prever sus inversiones a varios años, no es como cuando uno tiene soja o trigo que tiene que prever las inversiones a seis meses, acá se ve en años. Entonces toda la estructura macoreconómica que no se ha solucionado en años y que sigue siendo tan compleja como en los últimos años, es un problema central y que no va a depender de algo que la provincia pueda hacer.

Con las exportaciones tenés un problema similar: el tipo de cambio real es muy fluctuante, tenés períodos en Argentina que se devalúa, entonces tenés años en que el tipo de cambio les conviene a los exportadores, y tenés años que se sobrevalúa, con lo cual a los exportadores no les conviene, pierden dinero, tenés períodos en los cuales te cobran impuestos por exportar, los derechos de exportación, períodos que no, períodos que te los suben, los reintegros a veces se pagan en tiempo y forma y a veces tardan mucho tiempo… La economía mendocina lo primero que necesita es una estabilidad macroeconómica que no tiene desde hace muchos años, no la debe tener desde por lo menos 2008 – 2009 y eso termina pegando atrás. Lo que estamos intentando hacer como en todas las políticas que llevamos, es política en el margen, que permite que te vaya mejor que el promedio y ahí surgen programas para estabilizar precios como el banco de vinos o los adelantos de cosecha con precios referenciales que permitieron que los precios de los productos creciesen más que la inflación e intentar que los productores nuestros tuvieran sus costos un poco más cubiertos. Pero si la macro no se soluciona, no hay respuestas mágicas ni por créditos ni por otra forma, es una cuestión macroeconómica y cuando se solucionen los problemas macro ahí vas a encontrar alguna respuesta.