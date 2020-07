Enfermedad celíaca y contaminación cruzada

Las licenciadas Soledad Ciurletti y María Eugenia Muñoz, nutricionistas del Programa “Ser Celíaco”, del Departamento de Nutrición y Alimentación de OSEP brindarán, esta tarde, a las 19, una transmisión en vivo sobre “Contaminación cruzada” por el Facebook Live de la Obra Social.

¿Qué es la enfermedad celíaca?

Se trata de la intolerancia a las proteínas de los cereales como trigo, avena, cebada y centeno. Esa proteína se llama gluten y, lo que hace es alterar las mucosas del intestino, provocando una mala absorción de los nutrientes.

Es una patología autoinmune y tiene una gran predisposición genética. Estadísticamente, la padece uno de cada 150 nacidos vivos.

Es muy importante su diagnóstico temprano para que sus síntomas no sean agresivos y no aparezcan otras enfermedades.

Sus síntomas

Una persona puede presentar síntomas clásicos, vivir una enfermedad asintomática o padecer solo una cefalea.

Los síntomas en general son muy variados. Los clásicos son digestivos como distensión, inflamación, dolor de abdomen, diarrea o constipación.

Acerca de su tratamiento

No existe ningún tratamiento medicamentoso y el único método eficiente es la dieta libre de gluten, estricta y de por vida, que no admite ningún permitido. Respetarla es la única manera que tiene el paciente de mejorar su calidad de vida y no enfermarse constantemente.

Para tener éxito con el tratamiento, es muy importante, además, realizar constantemente los controles médicos periódicos ya que es una enfermedad que requiere mucha voluntad, tanto del paciente como de su entorno.

Contaminación Cruzada

La dieta sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) no es el único requisito para mejorar la calidad de vida del paciente celíaco, sino que también es necesario el acompañamiento de su entorno. El motivo más importante es que cualquier contacto con su alimento o utensilios puede provocar la contaminación de sus alimentos.

La contaminación cruzada se produce cuando un alimento libre de gluten se pone en contacto con esta proteína. La cantidad de gluten que daña al intestino de la persona celíaca es tan ínfima que no la vemos.

Esto se puede producir en campos de cultivo y cosecha, en fábricas, equipos de procesamiento, en comercios donde se vende o lugares donde se elaboran alimentos. También puede haber contaminación en el hogar, al cocinar, al comprar o al almacenar los alimentos.

Más Información

Programa “Ser Celíaco”

Salta 877, Ciudad, teléfono 3480407

