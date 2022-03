Emotivo acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la escuela Américo D’Ángelo

Ayer a la mañana, los alumnos y docentes de la escuela Américo D’Ángelo recordaron aquel 24 de marzo de 1976, cuando comenzó la última dictadura militar argentina. Se trata de una fecha fundamental para comprender la identidad cultural, para la construcción sociohistórica y para reflexionar, pero no para depositar una visión estática sino para seguir promoviendo la libertad. la pluralidad de pensamientos, la libre expresión, la igualdad y el respeto.

Durante el acto, estuvo presente el intendente Marcelino Iglesias, que compartió lo vivido durante ese periodo y dejó su mensaje de reflexión a toda la comunidad educativa: «Debemos tener memoria de los hechos que pasaron para exigir justicia, pero también debemos apegarnos a la verdad de los hechos históricos. El 24 de marzo no surgió de la nada, no surgió porque unos militares alucinados decidieron tomar el poder; surgió porque la misma democracia imperfecta había generado condiciones de mucho descontento, no solo en lo económico sino principalmente en lo social. La violencia que existía previamente, en un contexto donde las balas silbaban y las bombas estallaban, donde agrupaciones armadas como montoneros y ERP pugnaban por tomar el poder y las bandas parapoliciales de la Triple A estaban apoyadas y fomentadas desde el gobierno, generó un estado de total indefensión de la gente. El 24 de marzo, a las 10:45, me vinieron a buscar. Nunca había promovido el uso de armas, la violencia o justificado o alentado la misma; siempre había promovido el debate democrático de las ideas; sin embargo, era sospechoso a los ojos de aquellos que se creyeron dueños de las vidas y de las personas. Debo reconocer, con dolor, que el golpe militar tuvo mucho apoyo civil, porque la gente estaba agobiada por la crisis económica y por la violencia reinante entre los grupos paramilitares o parapoliciales del gobierno, y, por otro lado, las organizaciones armadas dejaban inerme a la sociedad. Ustedes chicos, que han desarrollado una visión crítica, les pido que dialoguen con sus padres y abuelos, porque algunos fueron protagonistas de esa época, para que verdaderamente se nutran de lo que pasó. No hay una sola historia oficial, hay una realidad que a mí me tocó vivir como protagonista y que cuento desde mi punto de vista; es mi verdad, no la verdad absoluta. Esa es la forma de defender la democracia y seguir creyendo que podemos no solo quedarnos, como dijo la directora, en la crítica sino ser protagonistas de las transformaciones que con respeto y consenso nos conviertan en una sociedad mejor».

