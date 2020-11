El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, se quejó por las intervenciones del VAR en el empate ante Paraguay por 1 a 1 y aseguró que se retiró con “un sabor agridulce” por el resultado en La Bombonera, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Respiro un poco para responder. El tema del VAR hay que unificarlo. Hay muchas jugadas donde podía haber actuado y no lo hizo. No hablo de mala o buena fe. Nos quedamos con un jugador (Exequiel Palacios por golpe de Ángel Romero) con varios días o meses afuera por un golpe y el VAR no revisa”, dijo Scaloni en rueda de prensa.

Scaloni señaló que el penal a favor a Paraguay, que Romero convirtió en gol, puede “cobrarlo o no”, pero remarcó una invasión de campo del defensor Fabián Balbuena.

“Y en nuestro gol anulado, más allá de que fue legal, la cámara lenta ayuda a ver que es foul. Los pases que pasan desde el foul hasta el gol son muchos, entonces ahí tenemos que unificar criterios. El fútbol así no le gusta a nadie”, señaló Scaloni.

“Nos vamos con un sabor agridulce porque Argentina hizo todo para ganar. En el segundo tiempo metimos al rival atrás. Hay que valorar también la actitud del equipo, que siempre creyó en lograr el triunfo”, opinó el entrenador de la Argentina que dejó sus primeros dos puntos en Eliminatorias.

Por último, Scaloni se refirió a la elección de Nicolás González, actual delantero de Stutgart de Alemania, como lateral por la izquierda.

“Teníamos afuera a Marcos Acuña lesionado, intentamos recuperar a (Nicolás) Tagliafico y la opción fue González, pero siempre la tuvimos en mente y creemos que puede cumplir esa función. Es una alegría enorme por él. Me gustó que haya jugado como lo hizo”, completó.

Fuente: Sitio Andino.

