El Senado aprobó la reestructuración de la deuda externa

El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la ley de sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación extranjera, tras un casi nueve horas de un debate cargado de pases de factura entre oficialismo y oposición por el nivel del endeudamiento.

La nueva norma se aprobó con 65 votos a favor, la totalidad de los senadores presentes, gracias al respaldo de la oposición al proyecto enviado por el Gobierno para encarar la renegociación de los plazos para el pago de la deuda externa.

A pesar del acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no faltaron durante el debate pases de factura entre ambos espacios.

Un sector del oficialismo no escatimó críticas a la gestión de Juntos por el Cambio, a la que responsabilizó por el crecimiento de la deuda, mientras la bancada opositora hizo un repaso de los problemas que heredó en 2015 y puso de relieve el apoyo prestado en este momento.

Vale recordar que la iniciativa fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados con una holgada mayoría de 224 votos positivos y sólo dos negativos, correspondientes a la izquierda.

El proyecto declara “prioritaria” para el país la “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera” y autoriza al Ministerio de Economía a aprobar la “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros” y a “renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana”.

El jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, afirmó este miércoles que es necesario “reperfilar la deuda que está bajo legislación extranjera, que son unos 142 mil millones de dólares” y agregó que el nivel del endeudamiento es “preocupante” y por eso “el Gobierno necesita plazos” más largos.

“Estamos votando esta ley porque la oposición no está pintada al óleo. Ese 41% que representamos, es el del consenso, ese que ustedes necesitan para que cuando vayan a negociar al exterior entiendan que la confianza no viene de forma unilateral por decisiones que toman quienes ganaron la elección“, sostuvo por su parte la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado.

Frente a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, la senadora respondió: “Esa frase me hizo pensar que Fernández no tiene memoria. Por eso, quiero recordarle lo que pasó. En 2001 se declaró el default nacional, había cuasimonedas, semanas enteras de feriados bancarios y cambiarios y no se podía extraer dinero sin límite de los cajeros, entre otras cosas”.

Hacia el final del debate sobre el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, el jefe del bloque Juntos por el cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica”.

Naidenoff observó que durante el debate en el recinto se habló de “dos modelos: un proyecto de desendeudamiento y un proyecto de endeudamiento a mansalva de manera irresponsable, causante de todos los males de la Argentina”.

“En los últimos años, tenemos adicción a los relatos”, lanzó Naidenoff, y salió al cruce de quienes aseguraron que “en el período que gobernó el kirchnerismo” creció la deuda. “Esto no ocurrió, nada de esto fue real”, dijo.

La sesión fue encabezada por la presidenta provisional de la cámara, Claudia Ledesma Abdala, en reemplazo de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien se encuentra en ejercicio del Poder Ejecutivo por la gira europea que realiza el presidente Alberto Fernández.

Fuente: La Nueva Mañana.