El presidente encabezará el homenaje central a Néstor Kirchner

A diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernández encabezará hoy un acto homenaje en el que instalará una estatua del ex presidente en el hall de entrada del Centro Cultural Kirchner (CCK).

También se cumplirá un año desde la victoria en las elecciones presidenciales del 27 de octubre de 2019, cuando Fernández y Cristina Kirchner vencieron a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en la primera vuelta electoral.

El del CCK será el acto central de la jornada, aunque también habrá homenajes de parte del Partido Justicialista y movimiento sociales, entre otros.

Se trata de una escultura que estaba en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en Quito, Ecuador, pero posteriormente fue quitada por el presidente ecuatoriano de centroderecha, Lenin Moreno, en un gesto de “abandono” del progresismo latinoamericano.

El acto se desarrollará este martes a las 11:30 y, pese a que en un principio se esperaba su presencia, la vicepresidenta Cristina Kirchner anticipó que no concurrirá, aunque agradeció la repatriación de la estatua.

“Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé… Ya saben que la psicología no es mi fuerte.

Pero además resulta que hoy también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. ¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia”, indicó la titular del Senado.

En una carta que publicó en sus redes sociales, Cristina Kirchner expresó: “En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida”.

“Y especialmente a Alberto, tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede de la UNASUR en Quito, allí en la exacta mitad del mundo, como la de su nuevo emplazamiento en el hall del Centro Cultural Kirchner.

Sinceramente, es una caricia al alma”, resaltó Cristina Kirchner.

Contó que “Néstor amaba ese lugar” y recordó que cuando el 24 de mayo del 2010 en el marco de los festejos del Bicentenario lo recorrieron juntos, el santacruceño le dijo que “a ese lugar su padre -a quien adoraba- lo llevaba cada vez que venía a Buenos Aires”.

“Es que el abuelo de mis hijos era empleado del Correo, llegando a ser su tesorero allá en Santa Cruz. Néstor me contó que le enseñaba con orgullo la grandiosidad del lugar, como si fuera suyo, una característica de los empleados del Correo Argentino… Orgullo de pertenecer. Mientras me contaba se le vidriaban los ojos, como cada vez que se acordaba de su padre. Sí, definitivamente es un buen lugar para él”, agregó.

