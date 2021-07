El Padre Gustavo Barreda reflexionó sobre diversos temas, como el Papa Francisco, los años de Jesús trabajando en la carpintería junto a José, y el surgimiento de Jesús Obrero.

Por Sebastián Echegaray

El Padre Barreda comenzó analizando al Jesús Obrero, “Pertenezco a la congregación de San José, que tiene como característica la figura de santo, en el cual José nos muestra la arista del trabajo, de ese Jesús que nos invita a seguir el camino de la vida, por eso Jesús es el dador de vida, y José es aquel hombre que le enseñó a trabajar, le enseñó a Dios hecho carne realmente presente en nuestra humanidad”, comentó.

También, dio una visión personal sobre el tema y lo relacionó con la actualidad, “José es el que le enseña el arte del trabajo, por eso es importante invocarlo a San José como aquel que nos ayude, nos oriente en emprender actividades nuevas que nos ayuden a ser más solidarios, más abiertos unos con otros, a compartir los conocimientos. Mi papá era carpintero, y mi viejo siempre tenía la imagen de San José en el taller de la carpintería siempre”, contó el Padre.

Teniendo en cuenta el hombre de la época de Jesús, se podría decir que era normal que él aprendiera el oficio del artesano. San José era un artesano, no se circunscribía nada más a lo que nos ha quedado como estereotipado el hombre del carpintero, sino que, además, tenía trabajos de herrero o albañil, porque a veces aquellos artesanos hacían un poco de todo.

Por otra parte, hace unos días el Papa Francisco estuvo en un encuentro con empresarios y aludió a la relativización del valor de la propiedad privada y les pidió solidaridad con sus empleados, también les pidió que no escondieran el dinero, sino que lo invirtieran como una forma de proyección y de trabajo.

El padre Barreda contó su experiencia con el sumo pontífice: “conozco al Papa Francisco, porque la congregación tiene una comunidad, Cristo Obrero se llama, así que yo soy un devoto de Jesús el obrero, y me tocó estar 12 años en una parroquia donde ayudaba a hacer crecer la devoción hacia Jesús Obrero. Lo conocí al Papa cuando era Obispo y arzobispo, siendo Cardenal caminaba por la ciudad de Buenos Aires, visitaba los barrios de trabajadores a lo que uno le llama la villa. Era un hombre interesado y es un hombre interesado”.

Continuando con la reunión del Papa con los empresarios, el padre dio su punto de vista, “Enrique Shaw es el primer beato empresario y la característica de él es que salvó la empresa y la llevó adelante junto con los trabajadores, les dio participación, es decir, a veces hablamos de las empresas tomadas, pero él como empresario, como gerente general tuvo la característica de en unas épocas muy difíciles, darle participación a los empleados, era un hombre que iba al encuentro mano a mano con los trabajadores, y estamos hablando de Rigoló que era una empresa muy grande en la Argentina y en Uruguay. Entonces, el Papa habla sin perder de vista la contextualización de la frase (“tenemos que aprender de los pobres”), habla de la propiedad privada que no es entendida dentro de la doctrina de la iglesia sino, la propiedad privada tiene un fin social no siendo absoluta si no en función del bien común” aseguró.

