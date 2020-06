El oficialismo aprobó la Ley de Alquileres en el Senado

Juntos por el Cambio se opuso al tratamiento de la norma que suspende las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Votaron la reglamentación para la educación a distancia y se fueron de la sesión.

Con el voto de todos los senadores presentes y la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio y sus aliados, el Senado aprobó este jueves la Ley de Alquileres y un proyecto para modificar la inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas.

Puntos principales de la nueva ley de alquileres

La nueva ley modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, estos son:

El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario aquellas . Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).

Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.

En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.

Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

Una sesión “caliente”

El debate virtual llevado a cabo esta tarde en el Senado de la Nación se vio atravesado por las críticas de la oposición a la vicepresidenta Cristina Fernández y al Frente de Todos, a quienes acusan de incumplir el acuerdo para las sesiones virtuales, mientras que el oficialismo le imputó a Juntos por el Cambio haber dejado “un desastre” en el país.

Hubo pocas referencias a los proyectos sobre educación a distancia, Ley de Alquileres y suspensión de la inscripción de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y, en cambio, las dos principales bancadas dedicaron buena parte de sus discursos a cruzar acusaciones hasta que la oposición abandonó la sesión, sin votar las últimas dos iniciativas.

El puntapié inicial lo dio la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado, quien presentó una cuestión de privilegio “en contra de la presidencia de la Cámara y del presidente del bloque oficialista”, José Mayans. La cordobesa apuntó su planteo contra la incorporación en las sesiones de temas ajenos a la pandemia pese a que el protocolo para las sesiones virtuales estableció que mientras dure la emergencia solo se pueden tratarse proyectos referidos a ese tema.

La senadora del PRO sostuvo que esto “no está siendo cumplido”, y agregó: “No podemos darnos una norma y no respetarla. Si no generamos respeto por las normas, qué se espera por parte de la ciudadanía con las normas que nosotros sancionamos”.

La oposición se apartó luego del debate sobre educación a distancia para criticar las otras dos iniciativas, sin dejar de lanzar dardos contra el Frente de Todos por otros temas.

Ante esas críticas, el senador del Frente de Todos Alfredo Luenzo remarcó que “todos los temas están atravesados por esta situación de emergencia de la pandemia que vive el mundo”, al tiempo que reprochó la poca actividad parlamentaria en 2019. “No nos podemos ajustar solamente a algunas cuestiones porque en el marco de la emergencia todos los temas están atravesados por esta situación de emergencia de la pandemia que vive el mundo”, subrayó Luenzo.

“No nos negamos a debatir ningún tema y no pueden decir lo mismo aquellos que gobernaron los últimos cuatro años. En 2019 el Senado sesionó solo en siete oportunidades. Cuatro fueron sesiones especiales, lo que significa con temas que le interesaban al Gobierno nacional de Mauricio Macri”, dijo Luenzo.

Uno de los más duros fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, que señaló: “En cada sesión demuestran y destilan revancha, no asumen que son gobierno, no asumen que respetar los acuerdos es un aporte a la gobernabilidad, por el contrario, tensan la cuerda”. El formoseño apuntó luego contra el anuncio de la expropiación de la empresa Vicentin y sostuvo que “es un mensaje al único sector de Argentina que genera miles de millones de dólares, es una irracionalidad que ni siquiera mide los tiempos, un mensaje demencial”, y remató: “Esto no puede terminar bien”.

A su turno, la oficialista santafesina María de los Ángeles Sacnun acusó a los opositores de haber “reclamado que se cumpla con el reglamento violando el reglamento, hablando de temas que después no van a votar” y luego disparó: “Dejaron un desastre en la economía, en la Justicia, han generado una red de espionaje”.

Visiblemente enojada, Sacnun sostuvo que “el estropicio no lo hizo la pandemia, lo hizo el Gobierno de Mauricio Macri” y agregó: “Despedazaron a la pequeña y mediana industria, destruyeron 250 mil puestos de trabajo, despidos a mansalva. Generaron una situación de caos y zozobra en todo el pueblo argentino”.

“Hablan de Vicentin. Vayan a preguntarle a los trabajadores y a los productores lo que piensan de Vicentin. Las protestas fueron alentadas por el intendente opositor de Avellaneda. Lo que hay es un furioso antiperonismo”, agregó la santafesina.

Se sumaron luego las senadoras Nancy González y Ana Almirón, quienes criticaron la decisión de la oposición de abandonar la sesión y no votar la Ley de Alquileres al afirmar que “a Juntos por el Cambio no le importan las necesidades de la gente” y que “en el gobierno de Cambiemos no hubo normas que amplíen derechos, por eso se entiende que no voten esta ley”.

Fuente: Noticias Argentinas.

Comentarios

comentarios