El “Monito” Vargas es el cuarto futbolista argentino con coronavirus

El mediocampista argentino del Espanyol de Barcelona Matías “Monito” Vargas se encuentra en cuarentena debido a que tiene coronavirus, según confirmó Fernando Batista, entrenador de la Selección argentina Sub 20.

El argentino, de 22 años, está en buen estado de salud, dado que los síntomas que presentó hasta el momento son leves, más allá que el virus lo contrajo hace algunos días.

“Monito Vargas tuvo el coronavirus, se infectó. Más que nada hablé para saber cómo estaba de su condición física. Se sentía bien, estaba tranquilo”, reveló el entrenador en diálogo con TNT Sports. Batista explicó que el ex hombre de Vélez, “de golpe empezó a sentir cansancio, un poco de fiebre. Él creía que podía dar positivo porque ya tenía varios compañeros con el virus. Lo tomó con tranquilidad, como tenía que ser. No salió de su casa, no entró en contacto con nadie. Le dejaban las compras en la puerta, fue muy consciente”.

El Espanyol de Barcelona había anunciado hace una semana que seis integrantes del plantel, entre jugadores y cuerpo técnico, estaban contagiados. Vargas es el cuarto futbolista argentino que se contagió con el virus luego de Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Ezequiel Garay (Valencia de España) y Paulo Dybala (Juventus de Italia).

Fuente: Noticias Argentinas

