“El Marginal”, entre las 12 mejores series internacionales de la década

La serie de Underground fue elegida por el “The New York Times” como una de las mejores doce de la década. La ficción integró una lista de 30 y se ubicó como la única latinoamericana de la misma.

Uno de los periodistas que escribió en el diario sobre la serie carcelaria dijo: “Un ex policía se infiltra en una prisión de Buenos Aires que parece una villa miseria fortificada y felliniana, en un espectáculo que hace que los dramas de prisiones de Estados Unidos parezcan una licencia de trabajo en Disney”.

Por otro lado, Sebastián Ortega, la mente detrás del éxito, opinó sobre el reconocimiento de “El marginal”: “Excede todos los pronósticos y es la mejor sorpresa que podíamos recibir para cerrar esta década en Underground. Sabemos el nivel de exigencia que tienen los críticos de espectáculos del New York Times y estar 12 en el ranking de las 30 mejores series internacionales de la década es una locura”.

Acá, las series que entraron en la lista:

1 – Prisoners of War (Israel)

2 – Sherlock (Inglaterra)

3 – The Bureau (Francia)

4 – Happy Valley (Inglaterra)

5 – Gomorrah (Italia)

6 – The Crown (Inglaterra)

7 – Chewing Gum (Inglaterra)

8 – Fauda (Israel)

9 – Killing Eve (Inglaterra)

10 – A Very English Scandal (Inglaterra)

11 – Detectorists (Inglaterra)

12 – El Marginal (Argentina)

13 – Fleabag (Inglaterra)

14 – The Bridge (Dinamarca – Suecia)

15 – Unforgotten (Inglaterra)

16 – Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)

17 – Moone Boy (Irlanda)

18 – Babylon Berlin (Alemania)

19 – Please Like Me (Australia)

20 – Kingdom (Corea del Sur)

21 – Money Heist (España)

22 – Deutschland 83 (Alemania)

23 – The Returned (Francia)

24 – Norsemen (Noruega)

25 – My Mad Fat Diary (Inglaterra)

26 – Three Times Manon’ and ?Manon 5 Years On (Francia)

27 – Broadchurch (Inglaterra)

28 – Sacred Games (India)

29 – Letterkenny (Canada)

30 – This Is England (Inglaterra)

Fuente: Pronto

