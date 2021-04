El hombre del Siglo

Repasamos la visita a Luis Quesada en su hogar. Recordamos, más allá del magnífico artista, a la excelente persona que vislumbraba en cada charla.

Por José Valverde

Los enormes plátanos de calle Mathus Hoyos del Bermejo nos anunciaron que estábamos cerca de la casa-taller Luis Quesada. Mientras nos aproximamos con Martín Pérez Millán, nos preguntamos como abordar a un hombre tan maravillosamente descripto en su aporte público por plumas tan lucidas como la del Arquitecto Luis Casnatti o Rodolfo Bracelli y en su impronta artística por Laura Valdivieso y tantos otros. En eso estábamos cuando nos recibió la increíble Aceli Bastidas de Quedada , esposa de Luis, y cofundadora de una hermosa familia compuesta por sus hijos Efo (el mayor), Ramiro (el artista), Pepe (la nena), nietos.

Lo encontramos. Uno al verlo no diría que ya estaba cercano a cumplir los 91 años. Nos saludó afectuosamente y siempre atento, intrigado, curioso: debo decir que no es mérito de nuestras interesantes personalidades, si no de su forma de ver al próximo, al otro. Empezamos con las preguntas: que el arte, que su democratización de la cultura; pero pronto descubrimos que estábamos frente a un hombre que tiene ganas de hablar de la simpleza de la vida. Nos traslada a su infancia, a los pagos del Carrizal cuando de chico muy temprano buscaba un álamo secado naturalmente para tumbarlo y arrojarlo al río y con el ir al garete hasta las paredes del Dique o la alegría de saber optativas las clases de su primer colegio del sur o los fuertes recuerdos de lo estricto de su mamá, o el sacerdote de su colegio. Ese hombre nos estaba dando cuenta de su amor por la naturaleza, de la necesidad de la libertad para crecer y de lo poco que cree en los correctivos.

Dibujo de Sebastián Valverde que representa su mirada al interior de Luis.

Nuestra tesis de Don Luis hombre fue y es simplemente que, a pesar de haber protagonizado la historia interactuando con los personajes públicos y privados más importantes de su época siguió siendo el mismo chico que se arrojaba al río Tunuyán . No sé por qué viene el recuerdo de Borgues..

El remordimiento

He cometido el peor de los pecados

que un hombre puede cometer. No he sido

feliz. Que los glaciares del olvido

me arrastren y me pierdan, despiadados.

Mis padres e engendraron para el juego

arriesgado y hermoso de la vida,

para la tierra, el agua, el aire, el fuego.

Los defraudé. No fui feliz. Cumplida

No fue su joven voluntad. Mi mente

se aplicó a las simétricas porfías

del arte, que entreteje naderías.

Me legaron valor. No fui valiente.

No me abandona. Siempre está a mi lado

la sombre de haber sido desdichado

Don Luis no fue así. Creo que si fue feliz y a partir de su alegría construyó una de las personalidades más lúcidas, fecundas y espléndidas del siglo.

