¿El gobierno provincial debería hacer mas por los varados por el cierre del paso Libertadores

En estos días se conoció que distintas organizaciones dieron cabida a camioneros varados en la ruta, las hermanas murialdinas contaron que recibieron a un camionero de Brasil que llevaba 12 días sin bañarse, y a un matrimonio en iguales condiciones, un pequeño ejemplo de la carencia de apoyo a los camioneros que esperan a la vera de la ruta una apertura del paso.

Dice el Mendoza post en su comentario del domingo 24 de julio

Todos los que estaban ahí, los empresarios, digo, de todas las cámaras, están convencidos de que el gobierno provincial podría haber hecho más de lo que hizo, aun en la cordialidad de esa reunión. La sensación es que en la provincia arrancaron tarde… que debió presionar más sobre los organismos nacionales, conectarlo al inflador al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa…

– El defensor de Jones Huala… viste cómo quemaron a ese pobre tipo en El Bolsón…-

– Sí… pero bueno… para que pongamos el tema en foco. Los empresarios se estuvieron moviendo por las de ellos desde abril con todo esto, porque saben que esto que pasó, podría haberse aliviado, y que si hay más temporales puede volver a pasar. Mirá… hay gente muy activa. ¿Lo conocen a David Quiroga Hinojosa? Es -desde abril- el Cónsul General de Chile en Mendoza. Ayudó mucho. Incluso fue un par de veces a la frontera como “ciudadano común”, sin identificarse como diplomático, y no pudo pasar. Tomó nota de las inconsistencias, de los problemas burocráticos, de todo. Al mes de estar acá les consiguió una reunión en Santiago, con Bielsa, a algunos de los empresarios mendocinos que más contacto y transporte tienen con Chile. Y el embajador estuvo bien, pero todo el mundo se encoge de hombros. Once días estuvo cortado el paso. Llegamos a tener seis mil camiones atorados en la ruta. Un montón de gente a tres mil metros de altura. Donde no podés tener niños ni ancianos. Del lado chileno los hacían pasar y bajarse a un lugar no climatizado. Y así. Cada camión significa divisas para el país, de 25 lucas verdes para arriba. ¿Y ahora que faltan dólares, once días cerrado? Los prestadores de alta montaña estaban como viento de la calentura. Muchos de esos días se pudo haber pasado… y acá te decían que del lado chileno se negaban por un par de camiones atravesados en Caracoles.

Rescate de varados en el paso, en la primera semana de vacaciones.

– Y el turismo – acotó el Omar. – Porque los dólares físicos genuinos que están entrando a Mendoza, son los de los turistas que vienen acá. Estamos a menos de dos meses de la semana fuerte, que es la de los feriados de la semana del 18 de septiembre. El paso tiene que estar aceitado…- dijo el radical de la mesa, mientras se servía una abundante ración de una ensalada que tenía todo tipo de verdes, más paltas, nueces, semillas y queso azul. El Ruso retomó el hilo de las importaciones:

– La reunión fue un lloradero importante. Son inconcebibles las trabas… Para que tengas idea de la dimensión. En el “meeting” con Enrique Vaquié y el resto de los funcionarios, contaron montones de casos, pero uno llamó la atención. Uno de los empresarios dedicado a la maquinaria industrial y agrícola tenía que exportar equipamiento para un cliente, por 160.000 dólares. Pero no puede hacerlo porque necesita un forro, un cobertor de aluminio que cuesta entre 32 y 100 dólares.

– ¿En serio?

– Sí… y esas, son 160 lucas en verde que no van a ingresar al país, o que lo harán no sé cuando… Aparte, el tema de que ese tipo recibe liquidación a dólar oficial, y que se da vuelta y tiene gastos de dólar a 300 mangos. Esto les va a explotar… Además… esta idea peregrina de hacer que los turistas liquiden a dólar MEP en el mercado oficial… ¿Sabés qué va a pasar? Si tuvieran la decisión de ir ahí a perder tiempo en los bancos y salir con mochilas llenas de pesos, totalmente regalados, van a faltar dólares en las cuevas y el blue te va a subir igual. Y si no, van a seguir cambiando con los conserjes de los hoteles, y entonces no van a ayudar con las reservas. En cualquier caso, es una pelotudez importante…- dijo. El Omar completó.

– Hace unos días, Alfonso Prat Gay dio un ejemplo práctico en un programa de TV. Dijo que el gobierno actúa con la economía, como el que se abrocha mal la camisa, y quiere arreglarla con el último botón. Esto así como va, no tiene arreglo. Miren amigos… en reserva, porque tratan de no asustar a nadie, son muchos en la política los que dicen que esto ya explotó. Sólo no hay saqueos ni corridas bancarias, pero esto ya está explotado…- dijo. Julián se metió en un tema sensible, mientras iba sirviendo las últimas porciones de asado.

