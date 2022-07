El Frente Renovador afila sus espadas en el primer distrito

Diario G24 entrevisto a la dirigente María José Gil Bermejo, quien junto a otros compañeros está organizando el encuentro del primer distrito, “aspiramos a reunirnos con todos los sectores para constituir un proyecto inclusivo para la sociedad mendocina.

El evento será mañana viernes 29 a las 19:30 en un salón de calle San Martin 355. De Capital

El Frente Renovador es el movimiento encabezado por Sergio Massa que se apronta a protagonizar el relanzamiento de la gestión del Frente de Todos.

Creo dice nuestra entrevistada que, si bien es un riesgo importante para un hombre tan joven como Sergio, tiene solo 47 años, primero está la patria y es muy interesante que un hombre que conoce mucho el estado y posee un gran equipo pueda reencausar la gestión del país.

En el equipo de Massa están los Lavagna, Mendigúren, Martin Redrado entre otros economistas

En cuanto al armado político de Mendoza: ya se realizó el encuentro en el tercer distrito en Tunuyan, el del segundo en San Martin y el sábado 12 de agosto se realizara en el 4To.

Alejandro Rodríguez, Gustavo Yanzón, María José “Buby” Gil Bermejo, Marcelo Bugueño, Maximiliano Sosa, Claudio Guevara son algunos de los que conforman la mesa del primer distrito y la Agrupación Chisperos. Todos son parte del Frente Renovador encabezado por Sergio Massa y Malena Galmarini a nivel nacional y por Gabriela Lizana a nivel provincial.

María José “Buby” Gil Bermejo: Estamos ya hace bastante con la Gabi acompañándola en esta patriada que está haciendo por Mendoza, para reivindicar la política de la provincia porque ese es el gran fin que ella tiene, poner en valor a la política como una herramienta de transformación, por el bien de la gente. Hay una crisis política, la podemos reconocer, si nos creemos dirigentes no podemos dejar de verla y hacer como que no existe. Veo el laburo titánico que hace Gabriela, ni hablar del banque de Malena Galmarini y Sergio que es impresionante. Tenemos un binomio en la conducción nacional, lo cual nos enriquece. Estamos muy felices de poder ver una mujer con tanto valor como el que tiene Malena, una mujer que viene de la política hace mucho tiempo, no hace política por ser “la mujer de”, sino que la ha mamado y demás. Así que orgullosos de poder pertenecer a este espacio.

Mendoza hoy esta en las calles junto a los compañeros estatales, es estruendoso el silencio del gobierno provincial frente al sufrimiento del pueblo mendocino. Queremos construir un movimiento superador .

Comentarios

comentarios