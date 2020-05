“El Baile TV” nos sigue reuniendo

Tras dos primeros episodios muy elogiados por público de todo el país, sumando más de 10.000 visitas, se estrenará el tercer episodio de El Baile TV.

El club on-line de música electrónica de la plataforma www.mendozaencasa.com vuelve este sábado para vivir la experiencia de bailar en casa.

En el próximo episodio se presentarán dos referentes locales de la música house. Dirán presente Ale Castro, uno de los principales exponentes del género, con residencia en Berlín y varios discos editados, y Agustina Antonini, quien en el último tiempo también ha sabido llevar su música fuera del país. Ambos DJ sets estarán acompañados por las visuales del joven VJ Marcos E.

El Episodio #3 será transmitido el sábado 23, de 23 a 0.30, a través de la plataforma del Ministerio de Cultura de Mendoza www.mendozaencasa.com.

Lo mejor del género

Ale Castro es un DJ y productor oriundo de Argentina, con base en Berlín. Ha llevado su música a países como Suiza, Alemania, Holanda, Rusia, Francia, Estonia, España, Polonia, Suecia, Israel, República Checa, Bélgica, Letonia, Croacia, Finlandia, Luxemburgo, México, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay.

Sus producciones se han firmado en importantes sellos y cuenta con el apoyo de grandes artistas como Robert Owens, Seth Troxler, Erick Morillo, Roger Sánchez, Adonis, Celeda, Demuir, Sidney Charles, Santé, Anek, Franco Cinelli, Alejandro Mosso, Martin Landsky, Silicone Soul, Maetrik (a.k.a Maceo Plex). Ocupa así lugar en los charts de grandes referentes mundiales.

Como DJ ha compartido escenario con artistas como Green Velvet, Solomun, Mathew Johnson, Richie Hawtin, Luciano, Ricardo Villalobos, Super Flu, Claude Vonstroke, Oxia, Marcel Dettmann, tINI, Ryan Crosson, Soulclap, D’Julz, Sebo K, Steve Rachmad, Osunlade, Matias Aguayo, Darren Price (Underworld), Tobi Neumann, Christian Smith y Tiefschwarz.

Tras varios años recorriendo disquerías alrededor del mundo, decide abrir su propio sello discográfico, llamado Love & Loops, especializándose en la música house y sus variantes, editando en formato vinilo y digital. El label cuenta con colaboraciones de artistas legendarios, de la talla de Robert Owens. También descubre y apoya a nuevos productores emergentes de todo el mundo.

Inquieto en el estudio, produce música de diferentes géneros bajo diferentes nombres, como Slow Disko, CSTR, Rhythm & Substance y Albi y maneja en simultáneo sus otros dos labels, llamados Klangweilig Records y Pretty Bouncy.

Agustina Antonini

Es DJ y productora mendocina. Como muchos de los artistas de la escena electrónica, su amor por la música comienza desde pequeña. Estudió piano y guitarra. Hace poco más de cinco años, dio un paso abriéndose al mundo de la electrónica. A poco tiempo de comenzar, fue finalista del Miller Soundclash Argentina 2016.

Realizó diversos cursos de DJ y producción en Argentina y el exterior y empezó pronto a sonar en clubes y eventos nacionales e internacionales, en nuestro país (Club Crobar, Esvedra, Rose in Rio, Jet, Beat, El Baile, Ciclo Be&Beats, DiviClub, entre otros), Chile, Bolivia, Uruguay, España, Francia y Estados Unidos.

Compartió cabina con varios artistas reconocidos de la industria nacional e internacional, como Nina Kraviz, Andhim, Elio Riso, Lexlay, Jorge Savoretti, Alexis Cabrera y Ron Costa.

En Chile, participó en el festival RockStar y en el ciclo Girls on Deck como artista internacional invitada. También en Santa Cruz de la Sierra fue encargada del cierre de uno de los eventos más importantes de Bolivia: Centamaraton 2019. En la temporada de invierno 2018 fue residente en el centro de esquí de Las Leñas.

En su reciente temporada en Barcelona, España, fue invitada a Ibiza a participar en vivo del programa It’s all about the Music, en Ibiza Global Radio.

En Mendoza ha participado en eventos reconocidos como el Electrosinfónico, con la participación de Mariano Trocca y la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, y también en encuentros recientes como el festival Aurora.

Su estilo, con sonidos puros, melodías y groove, ofrece una música con mucha personalidad en cada uno de los géneros que toca.

