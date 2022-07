Efecto Massa: su partido en Mendoza hizo un acto con fuerte presencia de un intendente peronista

El desembarco de Sergio Massa en el Gabinete nacional agitó el escenario político nacional. Su designación como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura tuvo su impacto también en la provincia y provocó euforia y entusiasmo en el massismo mendocino.

En este contexto, el Frente Renovador Mendoza realizó este viernes un encuentro en la Ciudad de Mendoza con la participación de dirigentes del Primer Distrito, que abarca a los departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle. Se trata del primer acto del partido de Massa tras su nombramiento como funcionario del Ejecutivo nacional.

El evento estuvo encabezado por Gabriela Lizana, referente del massismo mendocino. Estuvo acompañada por Martín Gainza, vicepresidente de Belgrano Cargas y referente del Frente Renovador Santa Fe, y Rubén Miranda, exintendente de Las Heras y referente del espacio político en ese departamento.

También participaron otros miembros de la mesa provincial del Frente Renovador como Pablo Cazaban, el exdiputado “Sandre” Maza, el senador provincial Bartolomé “Barto” Robles, el sindicalista y exlegislador Claudio Diaz; Enzo Orosito; el exintendente de Tunuyán, Ricardo Pont y Osvaldo Valdez.

Otra de las presencias destacadas fue la del dirigente del Partido Justicialista e intendente de Lavalle, Roberto Righi.

Lizana cerró el encuentro reflexionando sobre el papel del espacio político en el nuevo contexto nacional con el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. Habló sobre la figura política que el presidente de la Cámara de Diputados saliente y lo definió como “un líder que es ejemplo por brindar participación y diálogo, una persona con una mirada federal, él pensó que debíamos mirar al interior de cada provincia para poder transmitir estos valores a todo el territorio”.

“Además de ser una persona humilde que siempre está dispuesto a entablar lazos. Sergio nos transmite 3 cosas: trabajar, trabajar y trabajar. Él no se considera un elegido, se considera un servidor”, manifestó la dirigente massista.

Asimismo, reveló que mantuvo un diálogo con el flamante superministro antes del encuentro: “Hablé con Sergio antes de venir y lo escucho convencido, me gustaría transmitir su fuerza. Tiene un empuje que a mí me inspira para continuar construyendo este espacio en la provincia. ¡Qué bueno sentir que no nos equivocamos al sentir que apostamos por un líder como él!”.