Educación desactualizada

La educación es un pilar fundamental de desarrollo y formación de toda persona pero que se encuentra fuera de contexto. Necesita actualización para reencontrar su eficiencia y eficacia.

Si bien las clases presenciales vuelven el 1 de Marzo del 2021, no se puede dejar pasar por alto la innovación forzosa que debió hacerse en términos de educación para sobrellevar esta pandemia y no abandonar a todos los estudiantes.

En el marco de las Jornadas de Gobiernos Locales, que fueron denominadas “La gestión municipal en tiempos de crisis”, evento que llevó a cabo la Municipalidad de Guaymallén por tercer año consecutivo desde el 9 al 14 de Noviembre, se trató temas vinculados a la educación. Tan importante para todos y tan desgastada que se encuentra.

El disertante a cargo de este espacio fue el Licenciado Alejandro Castro Santander, Psicopedagogo Institucional, Licenciado en Gestión Educativa y Especialista en Gestión de la Convivencia Social y Escolar; su ponencia estuvo bajo el nombre de “Convivir y aprender, inseparables. A 30 años de ¿Por qué la escuela no educa?”

Planteó los problemas que todos nosotros como ciudadanos hemos llegado a darnos cuenta. “Durante esta cuarentena hemos tenido tiempo para pensar y leer, indagar e investigar un poco”, comienza diciendo el Licenciado. Hace mención a esto de “a 30 años de ¿Por qué la escuela no educa? recordando aquella conferencia que se dio hace 30 años en EEUU cuando entregan el premio a mejor maestro en New York en 1990 y, también que quien ganó en esa oportunidad dio una fuerte crítica hacia el estado y hacia la escuela y se retira de la docencia porque termina yendo contra las autoridades y decidió “no hacerle más daño a sus estudiantes”, según cuenta Alejandro.

Lo que el sistema está brindando hoy en día no llega a sus estudiantes y, eso mismo sucedía en el siglo XIX. No hay una sola manera de educar existen millones de formas distintas para poder darle conocimiento y aprendizajes a los alumnos y esto lo confirman varios docentes que fueron consultados. Lo importante es no conformarse con esta escuela que acepta todo y nada más, debemos luchar por los nuevos factores que han hecho que la educación fuese o quisiese ir mejorando y tomando otro rumbo.

Podemos plantear que hoy tenemos una escuela del siglo XIX y, padres, estudiantes y docentes del siglo XXI. “La escuela ocupa el último lugar o ni siquiera aparece y hace casi dos décadas que venimos presentando malos resultados”, afirma el licenciado Castro. Ante la pregunta de ¿qué tendríamos que mejorar? Está la respuesta de someter o poner en debate estos temas, y la realización de encuentros de este tipo que ayudan y hacen visible la necesidad de hablar e innovar en la educación e incluir a la sociedad como parte de esta gran problemática. El factor socioeconómico impacta mucho en la calidad pero hay otros factores que aparecen y deberían quedarse como por ejemplo la inclusión de tecnologías, la participación de la familia, convivencia, etc., que ayudan a que la escuela comience a educar.

Habló también de lo fundamental que es la norma su redacción y el cumplimiento de la misma pero no alcanza y el clima de convivencia es el elemento que hoy más influye en los logros académicos. También mencionó el hecho de capacitar en esto que es la gestión de la convivencia ya que debe ser realmente el segundo grupo de socialización primario de todo niño y niña.

Hay muchas cosas por ver y en las cuales avanzar como es la violencia, la cantidad de días u horas, algo que cuesta cumplir en nuestro país pero que tendrá solución en algún momento, o eso esperamos. Sin embargo, la incorporación de los cambios debe ser de forma lenta y con capacitación entendiendo que la escuela hoy es una necesidad y no existe algo que pueda reemplazarla, además de que ella existe y funciona en relación y vinculación con otras instituciones.

“El estudiante debe salir de la escuela y ser capaz de armar y construir su proyecto personal y social de vida. Y la educación debe basarse en valores, eliminando la falta de responsabilidad que sabemos que existe, por múltiples motivos que no la justifican, pero que inciden mucho en la educación de niños, niñas y jóvenes.

