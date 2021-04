Dolor y reclamos por la muerte de un docente por covid

Un docente del secundario murió por covid. Aseguran que se contagió en una escuela. Reclamo del SUTE.

Walter Din era docente del nivel medio y falleció ayer por covid. Su muerte generó dolor en las escuelas en las que daba clases y también reclamos, principalmente de parte del sindicato docente, que tomó el caso para volver a presionar para suspender las clases.

Según aseguran desde el gremio, el hombre se contagió en una escuela.

El gremio docente tomó el caso para protestar. “Desde el comienzo de las clases presenciales denunciamos que las escuelas no son espacios seguros y hoy lo vemos a través de la peor expresión de esta pandemia: ha fallecido un querido profesor de varias escuelas de Mendoza: Walter Din“, informaron desde el Gremio, desde donde aseguran que “.se contagió, como tantos otros, haciendo lo que hacemos miles de trabajadores de la educación día a día”.

“Lo hacemos mientras el sistema de salud colapsa, casi al borde de su ocupación total. Y lo hacemos mientras le exigimos al gobierno que dé respuestas que no sean seguir exponiéndonos y su única respuesta es la negativa a escuchar. Mantener las escuelas abiertas es una política criminal!”, opinan.

Por eso repiten el pedido de suspender las clases presenciales. “No podemos soportar más está situación, no queremos lamentar la muerte de otro compañero o compañera! Hoy perdimos un compañero más. ¿Cuántas vidas más innecesariamente tienen que perderse para que el gobierno reaccione? Debe suspender ya las clases presenciales mientras garantiza la virtualidad, pero dejar las escuelas abiertas en esta situación no es más que condenar a miles de trabajadores/as al contagio y a la posibilidad de no encontrar siquiera una cama en un hospital”.

