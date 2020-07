Denuncian amenazas a recuperados de Covid-19 para que donen plasma

Una funcionaria de Jujuy reveló las presiones sobre pacientes que han logrado sobreponerse al Covid-19. “Es de terror lo que está pasando, hay que ponerle un freno a esta situación”, sostuvo.

Autoridades del Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy aseguraron que se están registrando presiones e incluso amenazas a pacientes recuperados de Covid-19 para que se conviertan en dadores de plasma en la provincia.

“Amenazan a la gente hasta con golpizas. A algunos les dicen que si no donan y se muere su familiar la van a pagar ellos y su familia. Es de terror lo que está pasando y hay que ponerle un freno a esta situación”, sostuvo este martes Ida Severich, directora de la institución y coordinadora provincial del programa de Sangre Segura de Jujuy.

“Es necesario que la gente sepa que no todos los pacientes pueden ser donantes y que no todos pueden recibir el plasma. Además que es una terapéutica de ensayo y que no está demostrado con base científica que sea totalmente eficaz, por lo que todavía se investiga”, agregó Severich.

En este sentido, indicó: “No porque una persona reciba plasma significa que el paciente se va a recuperar. El médico es el único quien va a determinar a través de evaluaciones quién puede recibirlo, y no así el familiar del paciente”.

“No se puede aplicar ya en pacientes graves con fallas multiorgánicas o sistémicas. Se indica a pacientes que dentro de una etapa temprana y moderada está agravándose, con el fin de impedir que el paciente llegue a terapia intensiva. Pero cuando ya está demasiado comprometido y evolucionada la enfermedad, no está demostrado que el plasma cure“, explicó.

Finalmente, resaltó: “Pedimos encarecidamente al pueblo de Jujuy que por favor tengan criterio y nos ayuden. Esto es un trabajo conjunto, y si nosotros tenemos la desesperación de la gente que sale a dar un mensaje totalmente cambiado no hace nada más que perjudicar el desarrollo de las acciones, porque salen a ofrecer pagos y se contactan con otras provincias cuando a lo mejor las unidades están acá”.

“Entonces, deben dirigirse a donde corresponde para mantenernos organizados y para tranquilizarnos todos. Y en la medida que actuemos coordinadamente y de forma coherente vamos a poder dar soluciones mucho más rápido”, completó.

Fuente: NA