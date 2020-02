Dedé Vargas: “Ayudamos los brasileños que llegan a la provincia”

Por Juan Cruz Lentini.

El presidente del Consejo de Ciudadanos Brasileños estuvo presente en “Emprendedores de Familia”. Habló sobre las funciones de la institución, su relación con Mendoza y sus proyectos a futuro.

Dedé Vargas nació en Don Pedrito, una ciudad del sur de Brasil. A los 21 años se recibió de ingeniero civil, pero después de una década dejó la profesión para dedicarse a viajar. Por esos tiempos dio sus primeros pasos en el arte fotográfico, publicando un libro de fotografías llamado “Mendoza Natural”. Además, desde hace diez años es el presidente del Consejo de Ciudadanos Brasileños en Mendoza.

En el programa de radio de José “Pepe” Valverde titulado “Emprendedores de Familia”, Dedé dialogó sobre las responsabilidades que tiene por ser el hombre a cargo del Consejo, al cual define como “el nexo entre la comunidad brasileña y el consulado”. “Somos alrededor de 57 en todo el mundo; el Consejo de Mendoza existe desde el 2010”, detalló Dedé.

Con respecto a las actividades que se llevan a cabo allí, comentó: “Organizamos la feijoada anual. También el Consejo cuida del portugués como lengua de herencia de los niños de padres brasileños que nacen en Argentina y tenemos un grupo de Facebook en donde ayudamos a los brasileños que recién llegan a la provincia”.

Su libro “Mendoza Natural” fue publicado en el 2015 y tuvo gran repercusión a nivel país, ya que fue el libro de fotografías más vendido en Argentina durante el 2016. “Tuvimos la mejor experiencia posible”, aseguró Dedé, y agregó: “Fue un libro pensado a partir del 2010, año en el que empecé a viajar por toda Mendoza para poder mostrar todas las maravillas de la provincia”.

A lo largo de la entrevista, Dedé también manifestó el cariño que le tiene a la población mendocina: “Lo más lindo que el libro me ha regalado es la reacción que me ha devuelto la gente mendocina y eso me llena de amor hacia la provincia”. Dijo que esa es la razón por la que hace varias muestras de Mendoza cuando va a las conferencias; esa es su manera de mostrar Mendoza al mundo. “Es una forma de retribuirle el cariño que los mendocino me han brindado”, reflexionó.

El libro actualmente se encuentra agotado, pero Dedé tiene el deseo de hacer una segunda parte de “Mendoza Natural”. Sin embargo, debido tema los costos de edición, el proyecto se encuentra frenado.

Por último, Dedé Vargas se refirió al conflicto político que viven en la actualidad Brasil y Argentina. “Tengo esperanza y mucho optimismo, pero creo que estos vínculos parten de nosotros. La integración cultural es la más importante, yo apuesto a que se mezcle la cultura”, concluyó Dedé.

