¿De que odio hablan?

Luego del atentado a Cristina Kirchner, el presidente y gran parte del oficialismo salieron a condenar el discurso de odio que habría pasado a mayores.

La oposición se mostro asombrada, e incluso renueva la apuesta y espera disculpas por atribuir culpa del clima enrarecido.

De donde sale esa mentira, es increíble que nos encontremos en este nivel de conflicto, en la primera etapa de la campaña de Macri, contrataron a la gente de Cambridge Analítica para destacar las diferencias y propiciar el odio a la gente del kirchnerismo, además un ejercito de troll comandado por Marcos Peña en la Nación y Alfredo Cornejo en Mendoza inventaban material para el consumo de miles de seguidores, es muy interesante y preocupante abrir algunos espacios donde se acumula material para el odiador.

Esta reproducción interminable logra increíbles efectos, me preocupe el otro día, entro a un comercio, una señora de mediana edad me recibe y contesta a mi saludo, con un buen día seria si la bala hubiera salido, le contesto que estaríamos a los tiros y me mira dubitativa, ella no lo había pensado.

Anna Arendt escribe sobre la banalidad del mal, para un gran desastre solo debemos generar el contexto, la inconciencia de muchos hace el resto, estaremos a tiempo de evitar la catástrofe.

