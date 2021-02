Cuestión de minutos: Lavrov revela los detalles del ataque de EEUU contra Siria

El canciller ruso destacó que, aunque está en vigor el acuerdo sobre prevención de choques accidentales entre las tropas rusas y estadounidenses, “una notificación de este tipo no sirve para nada cuando el ataque ya está en marcha” .

Además, Lavrov indicó que, al parecer, EEUU no va a retirarse nunca de Siria.”Últimamente oímos diferentes informaciones de varias fuentes —pero no podemos confirmarlas y queremos preguntar directamente a la parte estadounidense— que presuntamente han decidido no salir nunca de Siria, o incluso destruir el país”, dijo.