Cuando ordenar el territorio no solo debe ser expropiar o prohibir

Hace poco, el Gobernador Suárez envió a la Legislatura dos proyectos de Ley para ordenar el Piedemonte del Área Metropolitana del Gran Mendoza, las mismas se enmarcan en las Leyes Nº 8051 y 8999 que rigen el proceso por el cual debe llevarse adelante el ordenamiento territorial de Mendoza.

Al analizar los proyectos, se advierte que el Poder Ejecutivo carece de la mirada estratégica que exige el territorio del Área Metropolitana del Gran Mendoza. Los proyectos también evidencian el desconocimiento del rol de las instituciones sociales, técnicas y jurídicas que deben expedirse para la toma de decisiones de este tipo. Por tal motivo argumentamos que ordenar el Territorio no es sólo expropiar o prohibir.

Por otra parte, ya hace más de 4 años, que por decisión del Poder Ejecutivo Provincial, la Agencia de Ordenamiento Territorial, creada por la Ley Nº 8051, es una estructura vacía que depende de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial , sin presupuesto para su funcionamiento como se prevé en los artículos Nº 51, 52 y 53 de la ley mencionada anteriormente. Asimismo, no se ha designado ni el presidente ni la mitad de sus vocales. Una de las consecuencias más evidentes de este vaciamiento es el avance desorganizado sobre el territorio de emprendedores inmobiliarios. Además, no se está cumpliendo con los siguiente instrumentos previstos en el Art. Nº 7, de la Ley Nº 8051.

Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza, actualizado al año 2016 y el banco de proyectos y programas priorizados que de allí se desprenden;

Plan Ambiental Provincial;

Plan de Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial;

Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza;

Planes de Ordenamiento Territorial de Áreas Especiales (perilagos, distritos industriales , parques tecnológicos, sub-regiones, cinturón verde, otros);

Planes Sectoriales o Intersectoriales actuales y futuros;

En este marco de abandono y desidia por el ordenamiento territorial de la Provincia, se plantea ordenar el Piedemonte a partir de la expropiación de cerca de 15.000 hectáreas.

Al analizar en profundidad los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, también se advierte que carecen de dictámenes técnicos e institucionales que están previstos en la leyes 5961, 8051 y 6045:

Ley de Nº 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo: dictamen del Consejo de Ordenamiento Territorial (CPOT) a las dos leyes remitidas; a los fines de dar cumplimiento al Art. 40 de dicha Ley, donde se sostiene: “…las funciones esenciales del CPOT son: 1. Dictamina los informes finales de los proyectos, programas o planes de Ordenamiento Territorial Provincial, elaborados por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y los eleva a la Secretaría de Medio Ambiente”

Ley de Nº 5961 General de Ambiente de la Provincia: dictamen Técnico de la Dirección Provincial de Hidráulica, como autoridad de aplicación, sobre el estudio realizado.

Ley 6045 de Áreas Naturales protegidas en su Capítulo XVIII de las investigaciones científicas, sostiene en su Art.60 – “Sin perjuicio de las atribuciones y funciones que por esta ley se otorgan a la autoridad de aplicación, será obligación de esta última solicitar al Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) Los dictámenes técnicos ……el manejo de las áreas protegidas así lo requieran”

En la misma sintonía, falta el informe técnico del IADIZA sobre la creación del ANP del Piedemonte y en ninguno de los dos Expedientes remitidos a la Legislatura Provincial figura la propuesta o intervención de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, como autoridad de aplicación de la Ley Nº 6045, siendo la que debe iniciar el proceso de creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas.

Por todo lo expuesto, se puede advertir que se está creando un Área Natural Protegida sin sustento técnico del IADIZA y la Dirección de Recursos Naturales Renovables, los dos organismos que la ley consigna para intervenir específicamente.

La provincia tiene el 12 % de su territorio bajo Áreas Naturales Protegidas, las cuales por su categorización son de muy difícil uso productivo y prácticamente con escaso control por sus costos de manejo. Los planes de manejo de las mismas no se han implementado por falta de presupuesto.

Por su parte, el ámbito donde quiere crearse el Área Natural Protegida, es de difícil acceso para la gran mayoría de los mendocinos, con una restricción para el uso que cumple la premisa de protección de la biodiversidad, además de tener potencial para desarrollarse como zona de turismo controlado y sustentable, favoreciendo la actividad económica para los propietarios. Sin embargo, el Poder ejecutivo elige la expropiación

Con respecto al ordenamiento de la parte baja del Piedemonte, creemos que al no existir el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza y los demás instrumentos ya mencionados, no podemos saber cuál es el plan de crecimiento de dicha Área. Si no podemos crecer hacia el Piedemonte ni hacia zonas agrícolas periurbanas como lo plantean los municipios de Guaymallén o Luján, no queda más que la densificación de las áreas urbanas (ocupación de terrenos libres), lo cual tiene un límite en tanto espacios como en la posibilidad de proveerlos de servicios públicos. Tampoco hay estudios sobre la capacidad de los servicios públicos y sus costos en un proceso de densificación. Aún menos está considerado quién pagará esta densificación, aunque intuimos que seremos nuevamente los ciudadanos de a pie.

Ordenamiento Territorial en Guaymallén

Nuestro Municipio, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los técnicos que trabajan allí, lleva casi dos años de atraso legal en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Consideramos, que para la actual gestión no es una prioridad el tema ya que asigna escasos recursos para esta actividad. Es así como Guaymallén solamente en el año 2020 ha perdido 48 millones de pesos por no reclamar al Gobierno de Mendoza que le envíe los fondos que previstos por ley para los municipios, y ser destinados a Ordenamiento Territorial.

Esta desidia la sufrimos todos los vecinos del departamento cuando transitamos o queremos mejorar la calidad de vida ambiental y social en la que nos encontramos.

