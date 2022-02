La Municipalidad informa el circuito de venta directa de gas envasado durante los días 21, 22, 23 y 24 de febrero, en diversos puntos del departamento.

Ya está disponible el cronograma semanal de venta directa de garrafas a Guaymallén. Las familias podrán adquirir garrafas de 10 kg. al precio oficial de $520 (valor establecido por Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación).

Se trata de un servicio coordinado entre el municipio y las empresas distribuidoras, que está abierto al público en general, no impone límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

El público debe seguir las recomendaciones generales emanadas por los organismos oficiales.

Cronograma:

Lunes 21 de febrero:

9h: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio, distrito Jesús Nazareno.

9:30h: Barrio Castro. Ascazubi y Castro, distrito Jesús Nazareno.

10h: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611, distrito Jesús Nazareno.

10:30h: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755, barrio Los Pinos, distrito Jesús Nazareno.

11h: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos, distrito Las Cañas.

11:30h: Plaza del Barrio GUA. Achupallas y Cotagaita, distrito Las Cañas.

12h: San Juan de Dios 788, distrito Dorrego.

Martes 22 de febrero:

9h: Delegación Belgrano, San José, Pedro Molina y Nueva Ciudad. Tropero Sosa 519, distrito Nueva Ciudad.

9:30h: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595, esquina Félix Suarez, distrito Belgrano.

10h: Plaza Fuerza y Progreso. Calle Félix Suárez, distrito El Bermejo.

10:30h: Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo, distrito Villa Nueva.

11h: Barrio Nueva Alborada. Manzana G, casa 14, distrito El Bermejo.

11:30h: Delegación El Bermejo (a cargo de El Sauce). Avellaneda 4254, distrito El

Bermejo.

12h: Barrio La Micela. 4 de Julio y La Merced, distrito El Bermejo.

Miércoles 23 de febrero:

9h: Barrio Km 14. Callao y Palestina, distrito Buena Nueva.

9:30h: Barrio San Roque. Antonelli y Godoy Cruz, distrito Capilla del Rosario.

10h: Antonelli y Buena Nueva, distrito Buena Nueva.

10:30h: Unión Vecinal Portal San Francisco. Tirasso 3961, distrito El Sauce.

11h: Playón del barrio Suyai. Antigua Estación y Serú, distrito Buena Nueva.

11:30h: Barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca, distrito Buena Nueva.

12h: Tirasso y Triunvirato, distrito Buena Nueva.

13:30h: Plaza del barrio Las Viñas. Los Racimos y Los Zarcillos, distrito Buena Nueva.

Jueves 24 de febrero:

9h: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo, casi Los Pinos, distrito Puente de Hierro.

9:30h: Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 S/N°, distrito Puente de Hierro.

10h: Plaza del barrio Malvinas Argentinas. Pablo Neruda y Grenón, distrito Puente de Hierro.

10:30h: Unión Vecinal del barrio Libertador. Las Golondrinas y Severo del Castillo, distrito Puente de Hierro.

11h: Unión Vecinal barrio Los Dos Ángeles. Severo del Castillo, antes de llegar a Sáenz Peña, distrito Puente de Hierro.

11:30h: SUM del barrio Los Olivos Norte. Calle 12 de Octubre S/N°, distrito Los Corralitos.

12h: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi, distrito Los Corralitos.

12:30h: Delegación Los Corralitos (a cargo de La Primavera y Colonia Molina). Severo del Castillo 4810, distrito Los Corralitos.

