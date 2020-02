Cristian Ghi, el músico mendocino que persigue un sueño a dedo

Por Juan Cruz Lentini.

Con 24 años de edad, ya lleva 15 rapeando y 12 en el hip hop. El 13 de febrero se presentará en el festival de la Confluencia de Neuquén. La importancia de la música en su vida y los objetivos que tiene para su futuro.

Crisitan Ghi se inició en el mundo de la música desde muy chico. A los 9 comenzó a rapear, a los 12 arrancó con el hip hop y a los 14 ya tenía su primera maqueta. “Siempre fue el hip hop el que marcó mi estilo, pero voy fusionando”, explicó el artista que actualmente tiene 24 años. Además, aseguró que este estilo de música tiene una enorme importancia para él: “El hip hop significa mi vida, es mi todo, es la forma de expresar mi pensamiento que tengo ante la vida y las cosas que pasan en la sociedad”.

Cristian no tuvo una carrera fácil como muchos de los músicos que escuchamos en las plataformas digitales. Su historia tiene varias idas y vueltas. A los 19 debió dejar de componer para irse a trabajar a Neuquén. Luego de un tiempo en la Patagonia, decidió volver al ruedo el año pasado. Una vez establecido en Mendoza, pudo regresar a hacer lo que le apasiona: “Un día hice un clic y pensé que esa no era mi vida, era la de otro. Dejé todo lo que tenía en Neuquén y me vine a Mendoza a hacer lo que realmente me gusta”.

Cristian cuenta solo con el apoyo de su mánager Carla, estudiante de Comunicación Social, quien se encarga de la difusión de su trabajo. Sin embargo, no cuenta con ningún patrocinador que le dé una mano con la logística, ya sea en la grabación de sus discos o en sus presentaciones. Como todo esto es muy caro, la difusión de su música a veces resulta imposible debido a la falta de dinero.

Ahora, el joven músico debe viajar a Neuquén para presentar su disco. Allí cantará en el famoso festival de la Confluencia, donde será artista invitado de Imperio Sur, banda con la que compartirá escenario el próximo 13 de febrero.

El viaje, sin embargo, resulta muy caro para Cristian. Por ello, “a Neuquén me voy mochileando, a dedo”. Esta es su forma de presentar el disco. “Llego a un pueblo, trato de conseguir algún espacio en una radio local y presento el disco para darlo a conocer antes de llegar al festival”, detalló

Crisitian también contó cuáles son sus sueños: “Me gustaría estar en una entrega de Latin Grammys o un Gardel, encabezando varias listas juntos a otros artistas reconocidos y trabajo para eso”. Además, le agradeció a todo aquel que lo escucha: “La gente es la más importante porque te da el reconocimiento real”. También les dejó un mensaje a los chicos que persiguen sus sueños en la música: “Si tenés un objetivo, no bajés los brazos. Hay que sacrificarse y disfrutar de ese sacrificio … Disfrutar siempre en el momento que te pone la vida”.

El pasado 1 de febrero estrenó su nuevo sencillo con videoclip llamado “X por un cien”.. Pero eso no es todo. El joven artista volvió al rubro el año pasado y ya sacó un nuevo disco titulado “Libre o muerto”, nombre que eligió motivado por todo aquello que tuvo que dejar para volver a componer. “Le puse ese nombre porque quiero estar libre, sin jefes, sin novia y sin nadie que me deje preso… Una vida presa no es la que quiero, quiero una vida libre o, si no, muero”, concluyó.

