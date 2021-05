Covid: Mendoza amplió las restricciones para disminuir la circulación y contener los contagios

El Gobierno de Mendoza tomó nuevas medidas en razón de la cantidad de casos detectados, que, si bien no crecen, se encuentran en una meseta alta, y a las nuevas cepas detectadas en la provincia, que hacen que la situación del sistema sanitario sea crítica. Las nuevas restricciones fueron adelantadas al mediodía en exclusiva por Diario San Rafael en su edición web, y luego por la tarde fueron confirmadas en su página de prensa del Gobierno de Mendoza.

De esta manera, se dispuso que la terminación del DNI para compras en comercios y reservas en restaurantes regirá todos los días de la semana. En este sentido, el Gobierno de Mendoza sugiere, en esta etapa, que esta medida sea implementada para el resto de las actividades que las personas realizan a diario.

Además, queda suspendida en todo el ámbito territorial de la provincia la realización de reuniones sociales y familiares en espacios públicos.

Como se dijo, la situación sanitaria es crítica y, tras la aparición de nuevas cepas altamente contagiosas, es necesario evitar situaciones de contagio. En este sentido, el gobernador Suarez solicitará a los jefes comunales que aumenten los estrictos controles con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Los controles derivarán en importantes multas a los comercios que no soliciten DNI y a las personas que no cumplan con las restricciones dispuestas por el Gobierno de Mendoza. En tanto que la alerta sanitaria continuará entre las 23.30 y las 5.30, con excepción del personal afectado a las tareas consideradas esenciales.

Cabe destacar que en esta instancia se mantiene la presencialidad en los niveles educativos Inicial, Primario y Secundario. Como se demuestra en el gráfico que se adjunta, la curva de contagio en la provincia de Mendoza es similar a otras jurisdicciones en las cuales no hay presencialidad o la misma es parcial, o las restricciones son más estrictas que en la provincia en cuanto a la apertura de la economía.

Las nuevas medidas comenzaron a regir ayer por la noche a las 0 hs.

Las nuevas medidas

Las compras en comercios y reservas en restaurantes deberán realizarse según el esquema por número de terminación del DNI:

Lunes, miércoles y viernes: DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5.

Martes, jueves y sábados: DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 o 0.

Domingos:

-Hasta las 14, DNI finalizados en 1, 2, 3, 4 o 5.

-A partir de las 14, DNI finalizados en 6, 7, 8, 9 o 0.

Se prohíben las reuniones sociales en todos los espacios públicos de la provincia al aire libre.

Nuevo caso de la variante del Reino Unido en Mendoza

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte informó que, como resultado de la vigilancia epidemiológica que se realiza en nuestra provincia para detectar variantes del virus Sars-CoV-2, el Instituto Malbrán informó, a las 16 de ayer jueves, a través de SISA, la existencia de una nueva muestra positiva para la variante del Reino Unido B.1.1.7, en el departamento Ciudad.

Desde la cartera sanitaria se recuerda que esta variante ha sido asociada a una mayor tasa de transmisión y rápida propagación, mayor carga viral respecto de variantes de la primera ola. Por lo tanto, es fundamental mantener la distancia social de dos metros, higienizarse con frecuencia las manos, realizar ventilación cruzada de los ambientes y usar correctamente el tapabocas.

Se recomienda a los ciudadanos aislarse si presentan síntomas sospechosos hasta tener el resultado de los test diagnósticos y respetar las recomendaciones de cuarentena en caso de ser contacto estrecho.

Hasta el momento el Malbrán ya ha confirmado 28 muestras positivas de Manaos P1 y, con la que ayer se detectó, 2 del Reino Unido B.1.1.7.

Comentarios

comentarios