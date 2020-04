COVID-19: brindan beneficios a quienes deseen donar sangre

Esto se enmarca en una serie de acciones para incrementar las donaciones de sangre y concientizar sobre su importancia en tratamientos y grupos de riesgo.

El Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza (CRH) continúa con acciones para incentivar la donación de sangre, a causa de la importante disminución que ha sufrido desde el comienzo de la

pandemia.

Debido a las medidas establecidas a causa del coronavirus, muchas acciones fueron suspendidas por tiempo indeterminado, como por ejemplo las colectas que se realizaban semanalmente en

instituciones como clubes, municipios o empresas.

Esto ha impactado de manera negativa y, a causa de ello, se han tenido que suspender cirugías de alto riesgo y algunos tratamientos corren riesgo se cortarse. En este sentido, vale recordar que muchas personas dependen de una transfusión de sangre porque se encuentran en grupos de riesgo por tener algunas patologías, como anemia, o reciben tratamientos oncológicos como en el caso de la leucemia, o también puede necesitarse en casos específicos, como los partos.

Por ello, desde el CRH se realiza una campaña para concientizar a la población sobre esta necesidad y así fortalecer la donación de sangre. Entre algunas acciones que lleva adelante, se

encuentra la posibilidad de solicitar turnos por internet al sitio https://darturnos.com/prestador/turnos/1682.

Por otra parte, se firmó un convenio con Uber para brindar beneficios a quienes sean usuarios habituales del sistema de transporte y deseen donar sangre. La metodología es la siguiente: deberán ingresar en la app el código QUIERODONAR y solicitar un viaje a cualquiera de los centros asociados.

También, a través de este acuerdo, se estableció la opción Uber Medics, mediante la cual se brinda un descuento al personal de la salud que se traslade a su lugar de trabajo habitual.

Por último, se recuerda que los requisitos para la donación de sangre son:

– Tener entre 18 y 65 años.

– Pesar más de 50 kg.

– Desayunar antes de concurrir a donar.

– No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

– Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad.

– No haberse realizado dentro del último año tatuajes, perforaciones o cirugías.

– Descansar bien la noche anterior.

– No consumir drogas ilegales.

– Gozar de buena salud.

A estos se suman los requerimientos en situación de pandemia de coronavirus:

– No haber viajado en el último mes fuera del país ni haber estado en contacto estrecho con alguien que haya viajado al exterior en los últimos 15 días.

– No haber estado en contacto estrecho con casos sospechosos de coronavirus en el último mes.

– No haber estado en contacto estrecho con personas infectadas de coronavirus en los últimos tres meses.

– No haber tenido fiebre, tos, dolor de garganta ni resfrío en los últimos 15 días

Además, se recuerda que, en caso de querer donar sangre, también se puede hacer en el lugar más cercano al domicilio, con turno previo.

