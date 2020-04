Continúan los operativos de desinfección en Guaymallén

Diariamente, la comuna replica tareas de desinfección por diversos sectores del departamento, a fin de seguir garantizando la segura prestación de servicios básicos e imprescindibles durante la emergencia sanitaria. La periodicidad e intensidad con que se lleva a cabo esta iniciativa es muy importante para mitigar la transmisión del virus.

En esta oportunidad, se intervinieron comisarías, fiscalías, cajeros automáticos, dos centros de salud, el Área Sanitaria de Guaymallén (dependencia provincial) y movilidades varias pertenecientes a la Policía de Mendoza. Además, se desinfectaron móviles en los puestos de control. Esto reviste gran importancia teniendo en cuenta que, al ser fijos, muchos patrulleros tienen dificultad para trasladarse hasta los puntos de higiene que la comuna ha previsto para el Área de Tránsito.

Los operativos están a cargo de agentes provenientes del área de Saneamiento Ambiental, altamente capacitados en manejo de plagas y desinfecciones. Vale destacar que los equipos disponen de todos los implementos necesarios, como movilidades para el traslado del personal, artefactos, productos, máquinas manuales de alta performance, mochilas pulverizadoras a motor, elementos de seguridad y vestimenta específica.

Por su parte, los productos utilizados son a base de sales de amonio cuaternario, entre otros componentes, que garantizan un extenso espectro de acción contra microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos, levaduras y esporas. También poseen un amplio poder de penetración en diferentes superficies con efecto tensioactivo, lo cual no mancha, no corroe materiales, no es inflamable y no emite vapores irritantes y toxicidad para personas y animales. Una vez aplicado el producto, en pocos minutos se puede acceder a los ambientes intervenidos, considerando que no deja un efecto residual peligroso.

Se recuerda a la población que es indispensable respetar todas las disposiciones vigentes, recomendaciones y medidas básicas de prevención emanadas por los gobiernos Provincial y Nacional; así también como consultar fuentes de información oficiales, frente a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Fuente: Prensa Guaymallén.