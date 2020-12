Continúa la venta de garrafas en el departamento

La próxima semana, se renuevan los puntos de venta directa de gas envasado en el departamento. Los días miércoles 9 y jueves 10 de diciembre, los vecinos podrán adquirir garrafas de 10 kg a $420 cada una.

En el marco de distanciamiento social vigente en la provincia, tanto el proveedor como el personal municipal llevan tapaboca, alcohol en gel; y se organiza la fila para que los interesados respeten la distancia establecida, mientras esperan ser atendidos.

También se solicita a las personas que se acercan que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapaboca, no tocarse la cara y toser en el pliegue del codo.

Es importante mencionar que este operativo municipal está abierto al público en general, no hay límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Cronograma

Miércoles 9 de diciembre

9:30h: Buenos Vecinos y Godoy Cruz, distrito Los Corralitos.

10:15h: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy, distrito Rodeo de la Cruz.

11h: barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio, distrito Jesús Nazareno.

11:45h: barrio Santa Elvira. Cadetes Chilenos y Pedro Vargas, distrito Las Cañas.

12:30h: San Juan de Dios 788, distrito Dorrego.

Jueves 10 de diciembre

9:30h: plaza del barrio Santa Rita. Calle Milagros S/N°, distrito Colonia Molina.

10h: barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera, distrito Colonia Molina.

10:30h: Tabanera y Grenón, distrito Los Corralitos.

11h: cancha del barrio Kraft. Calle 9 de Julio, Manzana B – Casa 28, distrito Los Corralitos.

11:30h: escuela Leopoldo Lugones. Buenos Vecinos y Buena Nueva, distrito Colonia Segovia.

12:30h: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega, distrito La Primavera.Fuente: Prensa Guaymallén.

