Con la solidaridad de 35 donantes, comenzó una nueva colecta de sangre en Guaymallén

Continúa el 17 y el 24 de noviembre, mediante inscripción previa. Se entregarán cuatro turnos cada media hora

Una vez más, el municipio, el Centro Regional de Hemoterapia y el Hospital Humberto Notti unidos en una acción solidaria: esta mañana, en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, comenzó una nueva colecta en Guaymallén. El número es realmente alentador, ya que un total de 35 donantes efectivos se sumaron a la iniciativa. Durante la apertura, realizada en el nosocomio infantil, las voces líricas de Mariana Rodríguez Rial y Marcelo Zelada dieron el toque musical con un repertorio que abarcó distintas latitudes.

A excepción de ciertas condiciones físicas que lo impiden, no hay motivos para no convertirse en donador. Es un acto solidario, anónimo, voluntario, gratuito y completamente altruista que salva muchas vidas. Esto, teniendo en cuenta que también pueden convertirse en donantes de médula ósea. A diferencia de lo que se cree, el procedimiento es igualmente de sencillo: de la misma extracción, se separa una muestra de sangre para obtener datos que permitan conocer, eventualmente, un nivel de compatibilidad total (lo que se conoce como “alma gemela”). En un contexto sanitario difícil, este tipo de operativos son fundamentales para reforzar el sistema de salud de la provincia y promover la disponibilidad del recurso sanguíneo todo el año para quienes más lo necesitan. Además, ratifican la solidaridad entre pares. Los requisitos son tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg., estar en buen estado de salud, no asistir en ayunas (desayunar infusiones o bebidas azucaradas) y presentar DNI.

Debido a la demanda que acostumbra tener esta iniciativa, la edición XIX tiene dos jornadas más en agenda. Se realizarán los días miércoles 17 de noviembre, en el Polideportivo Poliguay; y el 24 de noviembre, en Salas de Arte Libertad. Para ambas, el horario será de 9 a 12:30h, con inscripción previa en https://www.guaymallen.gob.ar/xix-colecta-de-sangre-e-inscripcion-en-el-registro-de-donantes-de-medula-osea/. Una vez completado este paso, la Dirección de Salud se comunicará vía mail para informar la hora asignada. Solo se entregarán cuatro turnos cada treinta minutos. Por último, se solicita a los asistentes que cumplan las recomendaciones generales emanadas por los organismos oficiales, entre ellas usar correctamente el tapaboca, higienizarse frecuentemente las manos con alcohol líquido o en gel, toser o estornudar en el pliegue del codo y respetar la distancia establecida mientras esperan ser atendidos.

