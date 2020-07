¿Cómo serán los viajes por Argentina cuando pase la pandemia?

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación dio a conocer los protocolos que regirán la actividad turística en el país. Acciones recomendadas para el sector.

En conjunto con el Instituto de Calidad Turística (ICTA), la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y las provincias, a través del Consejo Federal de Turismo, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación publicó los protocolos con acciones recomendadas para alojamientos turísticos, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes y prestadores turísticos. Las pautas contenidas en ellos siguen las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación y su objetivo principal es resguardar la salud de trabajadores y turistas.

Este trabajo viene en consonancia con la situación que atraviesa la mayoría de las provincias, que ya están saliendo de su fase de aislamiento para pasar a la de distanciamiento, aunque esto no implique en lo inmediato la apertura de las actividades turísticas.

Particularmente, en la provincia de Córdoba, empresarios turísticos encabezan un reclamo para que se declare la “emergencia económica y turística” de la que participan hoteleros, gastronómicos, comerciantes, propietarios, empleados y prestadores turísticos. Esto con el fin de lograr el apoyo que necesitan para subsistir y así poder pensar en adaptar sus empresas a los protocolos que se exigen para reabrir sus puertas.

En la pospandemia, los viajeros también tendremos que adaptarnos a la “nueva normalidad”. Acá algunas de las pautas a tener en cuenta a la hora de volver a viajar:

¿Cómo se podrá comprar un viaje?

Al momento de contratar un viaje, a través de una agencia, se sugiere hacerlo por medios digitales. Pero, si se debe concurrir al local, la empresa deberá programar turnos para evitar la aglomeración de gente, además de garantizar la distancia dentro y fuera del local y de proveer las medidas de higiene requeridas.

La agencia deberá brindar un conjunto de información mínima que tiene en cuenta especialmente las situaciones que se podrían generar a raíz del contexto sanitario global. Algunos de estos datos son:

– Condiciones de cancelación o reprogramación del o los servicios en forma detallada.

– En caso de existir, restricciones de entrada a los países de destino.

– Permisos para circular. Alojamiento temporal de no residentes y personas extranjeras en situación de cuarentena.

– Información actualizada sobre las restricciones impuestas por la pandemia.

¿Cómo se podrá pasear?

En cuanto al protocolo inicial previsto para prestadores turísticos, es decir para profesionales y organizaciones que prestan servicios turísticos, se elaboró un conjunto de medidas aplicables a actividades recreativas, culturales, servicios profesionales y/o prestados en Áreas Naturales, y en comercios turísticos, y todas aquellas actividades vinculadas directa e indirectamente con el turismo.

Así, cada uno de los paseos que hagamos estará regido por un conjunto de pautas que buscarán disminuir la posibilidad de estar en contacto con el virus.

Antes de comenzar un recorrido, el prestador deberá informarnos sobre las medidas que implementará, el modo en que se desarrollará la actividad, el recorrido y las normas y/o posibles restricciones que aplican los diversos proveedores (museos, monumentos, espacios naturales, entre otros).

Asimismo, se hará un registro de visitantes detallando el nombre y apellido, número de documento de identidad o pasaporte, lugar de residencia u hospedaje y número de contacto a fin de aplicar el protocolo sanitario de Covid-19 en caso de contagio.

Entre otras cosas, el protocolo hasta tiene reglamentado cómo deben hacerse las tradicionales fotos grupales. En ese caso, se dispone que el guía o quien acompañe el contingente deberá tomar la fotografía con su celular o cámara y luego compartirla con el resto del grupo.

¿Cómo será alojarse?

Al llegar a un alojamiento se deberá llenar una ficha de registro, junto con un cuestionario sobre Covid-19, los cuales podrían ser preferentemente enviados o entregados al momento de ingresar al establecimiento. La empresa deberá privilegiar el uso de medios digitales para el check-in, check-out y para el pago.

En una primera etapa, se tratará de evitar el servicio de bell boy y valet parking, que implican manipular pertenencias de los huéspedes. En los espacios comunes se controlará la capacidad de acuerdo al distanciamiento y en ascensores se deberá sugerir el uso individual o bien no ocupar más del 30% del mismo. En principio, se recomienda no permitir el ingreso a la piscina, spa y gimnasio, salvo que la autoridad sanitaria de su jurisdicción indique lo contrario. En cuanto al uso del comedor, se tratará de evitar que los huéspedes manipulen objetos, si no que recurran al personal para que los asistan. También se dispondrá de horarios más amplios y se facilitará otras opciones como reservas de turnos.

Esta nueva etapa requerirá de la adaptación y responsabilidad tanto de prestadores como de viajeros para que, con las medidas apropiadas, podamos concentrarnos en volver a disfrutar de la esta hermosa experiencia que es viajar.

Fuente: La Nueva Mañana.