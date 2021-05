Cómo invertir a plazo fijo en dólares en la Bolsa y ganar 100 veces más que en el banco

Las obligaciones negociables en dólares quintuplicaron su volumen negociado. Es una forma de dolarizar los pesos para el ahorrista desde un mínimo de $ 15.700 y tener una renta del 10% anual en dólares.

Las intervenciones oficiales para calmar al dólar financiero y la reducción del ritmo de crawling peg pueden haber aplacado los temores a que se observe una devaluación brusca en los próximos meses. Pero eso de ninguna manera significa que el apetito por el dólar esté en retroceso.

Prueba de ello puede verse en que, tras el boom que representaron los Cedear, las obligaciones negociables (ON´s) en dólares parecen convertirse en la nueva estrella en ascenso del mercado. En el último año, estos instrumentos casi quintuplicaron su volumen negociado, al pasar de $ 3451 millones en abril de 2020 a $ 14.781 millones en el cuarto mes de este año.

“Es la nueva opción para dolarizar los ahorros que reemplaza a los Cedear, porque tienen la ventaja de no tener el riesgo de la baja que tiene una acción, y se puede ingresar directamente con pesos”, explica Ramiro Marra, director de Bull Market.

Mientras grandes bancos pagan apenas el 0,1% anual por un plazo fijo en dólares a 30 días, en la Bolsa se puede ganar 100 veces más, con la ventaja de poder rescatar la inversión a las 24 horas. Además, se puede ingresar con pesos, con un mínimo de $ 15.700 o el equivalente en el momento a u$s 100, y tener una renta del 10% anual en dólares.

Apostar a ON´s corporativas en dólares se ha convertido en una de las herramientas preferidas para aquellos inversores que buscan indexar sus pesos al dólar libre sin tener que hacer operaciones de dólar MEP o comprar un Cedear, que tienen asociado un potencial riesgo si baja de precio la acción. También para quienes prefieren evitar tomar deuda soberana.

El procedimiento es muy sencillo: se giran los pesos al bróker como si uno fuera a comprar un bono o una acción y se compra en pesos si el ticker termina en O, o en dólares si termina en D.

De esta manera, en vez de financiar al Estado, los ahorristas financian a las empresas. Por esta razón es que son muchas las empresas que puede colocar entre u$s 20 y u$s 30 millones sin mayores problemas. Es un cambio de paradigma que ahora se prefiera financiar al sector privado, a un tipo de cambio de dólar MEP, con una renta en dólares y con la opción de poder vender contra pesos o contra dólares al tipo de cambio MEP.

De hecho, cada vez más empresas que buscan hacer cobertura de cambios usan a las ON como instrumento de inversión para replicar al dólar MEP, ya que pasaron a suplantar a la deuda del Estado como cobertura de cambio.

La ventaja es que las empresas tienen, detrás, toda una estructura y tienden a ser más cuidadosas a la hora de defaultear. Basta ver el caso de Mastellone, que hizo cinco reestructuraciones de deuda y la gente terminó ganado plata.

En cuanto a cuál obligación negociable elegir, hay para todos los gustos. Las más populares hoy son Cresud, Irsa, Tecpetrol, Pampa, John Deere, Vista Oil, Arcor, YPF Luz o Petroquímica Comodoro.

Las más conservadoras tienen un cupón corriente de entre 7 y 9%. Luego con más de riesgo aparecen Compañía General de Combustible e Irsa Propiedades Comerciales, de ley Nueva York, fuera del alcance de regulaciones locales, que pagan dólar cable. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no se pueden pesificar.

“La ventaja de ambas empresas es que tienen una abultada caja en dólares, tanto en la Argentina como en el exterior”, precisa Mauro Mazza, de Bull Market.

A su juicio, son muy seguras, porque en el peor momento, que fue en 2020, se la ingeniaron para refinanciar sin generar un default y quita de capital.

Por eso, recomiendan Compañía General de Combustible 2025, que se la puede conseguir bajo par rindiendo entre 11% y 12% anual en dólares. Las comisiones que cobra el bróker son de 0,5% por única vez.

Cresud 2023, Irsa 2023 y Pampa 2023 son otras de las opciones que sugieren.

Las próximas grandes licitaciones que todo el mercado espera son las de Mastellone, el 3 de julio, por u$s 199 millones. Luego, la de Cresud el 11 de julio por u$s 59 millones y la de Vista el 31 de julio por u$s 50 millones.

