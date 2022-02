Circuito de venta directa de garrafas

Los días miércoles 2 y jueves 3 de marzo, los vecinos de Guaymallén podrán acceder a la compra directa de gas envasado en diversos puntos del departamento.

Las familias podrán adquirir garrafas de 10 kg. al precio oficial de $520 (valor establecido por Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación).

Es un servicio coordinado entre el municipio y las empresas distribuidoras, que está abierto al público en general, no impone límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Los asistentes deben seguir las recomendaciones generales emanadas por los organismos oficiales.

Cronograma:

Miércoles 2 de marzo:

9h: Barrio Blanca Esperanza, Manzana B – Casa 2, distrito El Sauce.

9:30h: CIC del barrio Paraguay. Calle Las Águilas S/Nº, distrito El Sauce.

10h: Unión Vecinal Servicios Públicos El Sauce. Calle Alfonso X al 50, distrito El Sauce.

10:30h: Barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente al barrio Constitución, distrito El Sauce.

11h: Barrio Jardín El Sauce. Las Alondras y Los Olivos, Manzana C – Casa 18, distrito El Sauce.

11:30h: Plaza de Colonia Segovia. Ruta 24 y Buenos Vecinos, distrito Colonia Segovia.

12h: SUM del barrio Nebot. Calle Estados Unidos, Manzana 8 – Lote 7, distrito Colonia Segovia.

12:30h: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles, pasando Grenón, distrito Colonia Molina.

Jueves 3 de marzo:

9h: Montevideo 441, entre Oruro y Río Negro, distrito Pedro Molina.

9:30h: Plaza del barrio Alameda. Allayme y Guerra, distrito El Bermejo.

10h: Unión vecinal San Juan Bosco. Calle Catamarca, entre Namuncurá y María Auxiliadora, distrito Belgrano.

10:30h: Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero, distrito Belgrano.

11h: Centro de la Colectividad Boliviana. Gomensoro 2699, distrito Belgrano.

11:30h: Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835, distrito Belgrano.

12h: Unión Vecinal Julio A. Roca. Correa Saá 3609, distrito Belgrano.

12:30h: Escuela Berta García Morales. Araujo 1699, distrito Villa Nueva.

