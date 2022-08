”Ciertamente, va en esa dirección”: Europa se convierte en una economía tercermundista

La retórica verde vs. la realidad

Sin embargo, el artículo precisa: ”Estas acciones y la retórica no alejarán a Europa de los combustibles fósiles. Europa tiene que volver al carbón para abandonar el gas ruso y está quemándolo más para mantener la luz encendida”.

La afirmación de Alemania de dejar de comprar el carbón ruso, en realidad, no supone la reducción de su uso. El hecho de que Alemania este diciendo que renuncia al carbón ruso, solo significa una cosa: lo reciben de algún otro lugar.

El artículo de The Forbes precisa, que aunque los países europeos estén en contra de la operación, estas sanciones deben ser o revisadas o selectivas. El autor precisa:

”Y si Bruselas no quería el carbón ruso antes del conflicto en Ucrania, seguro que ahora le vendrá bien”. Sólo las exportaciones de carbón ruso equivalen, en términos energéticos, a 165.000 millones de metros cúbicos de gas natural, según The Forbes, lo que equivale según el diario, al total de las exportaciones de gas por gasoducto de Rusia a toda Europa (tanto a los miembros de la UE como a los que no lo son).