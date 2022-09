“Charlas de autor”: un encuentro con la artista María Celina Dell´ Isola

La Municipalidad de Guaymallén invita a participar de “Charlas de autor”, una iniciativa que busca dar a conocer el trabajo de los artistas a través de la interacción de ellos mismos con el público. En esta ocasión, los participantes tendrán la oportunidad de dialogar con María Celina Dell´Isola, la autora de la muestra “40-80-40 La mitad de mi vida”, expuesta en Salas de Arte Libertad.

Será el próximo viernes 30 de septiembre, a las 19h, en Libertad 466 de Villa Nueva. La entrada es libre y gratuita.

Acerca de la artista

Celina nació en Junín, provincia de Buenos Aires, pero reside hace 40 años en Mendoza. Desde su casa taller ubicado en el distrito Dorrego, de Guaymallén, sorprende con cada una de las obras de su autoría, que llenan las paredes del lugar. Ha participado en más de 50 exposiciones individuales y en innumerables salones y muestras colectivas.

Su obra, desde diversos ángulos, se dedica a plasmar la situación de los pueblos originarios. “He visitado distintas comunidades a lo largo de esta columna vertebral americana que es los Andes, y me he encontrado con realidades muy diversas. Pueblos prósperos y evolucionados como los otavalos en Ecuador, o -por el contrario- pueblos sumidos en la pobreza, sin agua ni medios de vida, apenas cabras y tejidos y algunas artesanías en cuero, como nuestros huarpes en el desierto de Lavalle. Mujeres laboriosas en Perú o Guatemala, y tantas realidades como etnias habitan nuestro continente. No hago historia ni diagnósticos, solo me limito a ilustrar lo que he podido ver y conocer personalmente o a través de documentación”, cuenta Dell’ Isola.

Sobre la muestra

“Hace pocos días cumplí 80 años, y este año también estoy cumpliendo 40 años en Mendoza, es decir que llevo en estas tierras la mitad de mi vida, sin duda la más productiva si de pintura hablamos, porque es aquí, ya con los hijos grandes y más dueña de mi tiempo, que pude considerarme ´una pintora´ y ya no ´una señora que pinta´.

He querido celebrarlo en esta casa (Salas de Arte Libertad) que siempre me ha abierto generosamente sus puertas, con una exposición que exhibe mis últimos trabajos, y también una selección de obras anteriores que nunca estuvieron expuestas en estas salas.

Esta vez no hay un argumento en la muestra, ni un hilo conductor, es solo una variada selección de pinturas, un muestrario de los diversos temas que me interesan, un pantallazo de mi obra de los últimos años”, explicó la artista sobre la muestra “40-80-40 La mitad de mi vida”.

