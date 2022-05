CASO MALDONADO: Un nuevo testigo espera ser citado a declarar y dice tener pruebas

Luego de conocerse a través de Radio Nacional Esquel que una persona declaró sobre el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017 durante un operativo en la lof Cushamen y aseguró que escuchó a un gendarme decir que lo habían retenido y que “se les fue”,

Gabriel asegura que intentó declarar y aportar pruebas -fotos, audios y videos- a la Justicia pero que nunca lo llamaron y por eso prefiere mantener su identidad reservada: “Da bronca porque me presenté en el Juzgado y no me dieron bola, después me apareció Policía Federal sin orden de allanamiento y me prepotearon”. En Trabajo de Hormiga, especificó que “a Santiago se lo llevan a las 9 y cuarto de la mañana” y que la foto que registra la última imagen con vida de Maldonado no es del 1 de agosto sino del 31: “Cuando paso el 31 ya estaba montado el operativo”, “tengo audios y videos que se ve clarito y nítido lo que hicieron”.

Luego dice que vio cuando “salió la camioneta con Santiago tapado con una bolsa” y que “le pusieron el casco de Echazú para taparle el rostro”. También asegura que luego lo pasaron a otra camioneta y que “se lo llevaron vivo”.