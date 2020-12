Carlos Tevez: “Este es el Boca que todos queremos”

Carlos Tevez, el capitán de Boca, definió que su equipo jugo “como todos querían”, después de la victoria por 2 a 0 ante Racing que lo clasificó para jugar el 6 de enero el encuentro de ida de semifinales contra el Santos, por la Copa Libertadores:

“Este es el Boca que todos queremos, porque recuperamos el espíritu. Éste era un partido psicológico para nosotros. Tenemos que seguir por este camino. Ni cuando perdimos con Racing en la ida éramos los peores ni ahora somos los mejores. Debemos buscar el equilibrio para que todos los partidos sean iguales”, destacó Tevez para la transmisión oficial del encuentro jugado en la Bombonera.

Después hablo de las razones por las que le dejó ejecutar el penal a Sebastian Villa quien convirtió el segundo gol:

“Ayer yo pateé tres penales y (Esteban) Andrada me los atajó todos. Hoy Villa me pidió ejecutarlo, porque ayer había metido todos y me pareció justo que lo hiciera él”, destacó.

Boca venció esta noche a Racing por 2 a 0 con goles de Eduardo Salvio y Sebastián Villa, de penal, clasificándose para la serie semifinal contra el Santos de Brasil a disputarse en la Bombonera el 6 de enero del año próximo y la revancha el 13 de ese mes en San Pablo.

