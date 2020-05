Caminatas en el Parque: “El balance en estas dos primeras semanas es muy alentador”

Así lo afirmó el director de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Rodrigo Araya, al referirse al comportamiento de los vecinos que viven a menos de 500 metros y se acercan a caminar.

Desde la Subsecretaría de Deportes de Mendoza afirmaron que en general los ciudadanos que viven a menos de 500 metros del Parque Gral. San Martín cumplieron con las medidas establecidas para hacer paseos recreativos.

Desde que se aprobaron las caminatas recreativas, en un radio de 500 metros desde el lugar de residencia, por terminación de número de documento, personal de la cartera de Deportes en conjunto con personal de la Dirección de Parques y Paseos Públicos y de la Policía, realizan controles por la zona habilitada para caminar.

“Los profesores controlan que los ciudadanos usen el barbijo, que mantengan la distancia permitida, que no corran, que no se detengan y que no ocupen espacios públicos para hacer otro tipo de actividad física que no sea sólo caminar, entre otras cosas”, explicó el director Rodrigo Araya.

Y continuó: “El balance en estas dos primeras semanas es alentador, sobre todo porque el comportamiento de la gente ha sido bueno; excepto en dos o tres situaciones que tuvo que intervenir la policía y se resolvió rápidamente. No hubo una ocupación exagerada de gente en el sector del parque habilitado para circular. Sí podemos decir que los fines de semana concurrió más cantidad de gente. Lo positivo es que en general se ha respetado la modalidad, el uso de barbijo, la distancia permitida. La mayoría respeta el protocolo”.

Protocolo para caminatas recreativas

Es importante recordar que las salidas recreativas se deberán realizar del siguiente modo:

Las personas con los documentos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán realizar la actividad solo los lunes, miércoles, viernes, de 9 a 19. Los domingos se autoriza de 8 a 14.

Las personas con los documentos finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán realizar la actividad solo los martes, jueves, sábados, de 9 a 19. Los domingos se autoriza de 14 a 19.

Se podrá realizar la actividad acompañado de una sola persona, en lo posible un conviviente cuyo DNI coincida con la terminación ya establecida. En el caso de menores de edad, deben estar acompañados de un padre o tutor, exceptuándose en esta situación la terminación de los DNI.

Se recomienda el uso de ropa deportiva, de fácil lavado y secado. Utilizar de manera obligatoria y en todo momento protección facial cubriendo boca, nariz y mentón y que permita realizar la actividad sin dificultad. Al regreso de la actividad, se recomienda lavar la ropa.

