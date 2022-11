Calidad artística y propuesta superadora: así fue Paseo Sinfónico 2022

Tres noches junto al excelentísimo talento local, incluyendo agrupaciones de otros departamentos y la Orquesta Barroca de Mendoza

Una vez más, Guaymallén propuso disfrutar un nuevo Paseo Sinfónico en familia y al aire libre. Este amalgama original de la agenda cultural se supera año a año, tanto en su grilla como en su calidad artística. Noche tras noche, las agrupaciones locales fueron dejando la vara cada vez más alta, a través de cuatro géneros: rock, jazz, tango y música clásica.

El viernes, el escenario del Parque Unimev inauguró con All Shook Up y su tributo a Elvis Presley. Luego, siguió The Clover, que comenzó con un emotivo homenaje acústico a «Marciano» Cantero y continuó con su repertorio internacional. También estuvo RoxBand, la banda tributo a Roxette; y Queen Sinfónico, con la participación de la Orquesta Barroca de Mendoza, arreglos del maestro César Lara y coordinación de banda y coros a cargo de David De Mata. El sábado, se presentaron la agrupación de jazz dirigida por el maestro César Constanzo, Sere Tango, y Patricia Cangemi y Quinteto Tango. El cierre llegó junto a la destacada Orquesta Municipal de Rivadavia Blas Blotta. Finalmente, el domingo, estuvieron presentes la Escuela Coral de Guaymallén, la Orquesta Filarmónica de General Alvear y una Gala Lírica de las sopranos Mariana Rodríguez Rial, Griselda López Zalba, Jimena Sémiz, Alejandra Herrera, Graciela Armendariz, Belén Louet y Mariel Santos; las mezzosopranos Gloria López y Andrea Vaía; los tenores Marcelo Zelada y Mariano Leotta; y los barítonos Rubén Caparotta y Fernando Lazari. Los concertistas estuvieron acompañados por el cuarteto de cuerdas integrado por Igor Lara, Roger Campos, José Guevara y Matías Pelli; y por los pianistas Emanuel Fernández y Pablo Fascio La prestigiosa Orquesta Barroca de Mendoza puso broche de oro a la edición.

Con las melodías de fondo, los alrededores del parque invitaron a recorrer un circuito con diversos atractivos. Hubo food trucks, gastronomía típica de otros países, puestos de cervecerías artesanales y de bodegas, emprendedores, artesanos, intervenciones artísticas, una exposición de las escuelas de oficio del departamento, un sector lúdico y recreativo para los más chicos, más el simulador de alto impacto y las pistas señaléticas de concientización de Educación Vial.

A su vez, la carpa de Turismo propuso actividades interactivas para seguir descubriendo la Capital del Espumante. Durante las tres jornadas, realizó degustaciones vitivinícolas de la Bodega Reginato y de los emprendimientos Quatrolivas, Nancy Chocolate y Drescher Premium. Como en otras oportunidades, la cultura tuvo su espacio dedicado al arte plástico y literario. Participaron el escritor Alexis Gabriel Deblasis, el pintor Orlando Álvarez, y las artistas Gabriela Cabezas y Lenka Bajda.

Con la idea de avanzar en el reciclaje inclusivo, los recuperadores urbanos promocionaron el plan de acción que se lleva adelante en Guaymallén. Además, hubo juegos y ecocanje. Por eso, quienes acercaron sus residuos reciclables, todos secos y limpios, recibieron semillas, lápices y bolsas ecológicas por su compromiso ambiental.

Vale destacar la presencia del móvil de salud, que ofreció talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), folletería y consejería sobre prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, controles de glucemia y tensión arterial, más vacunación Covid-19 para todas las edades y vacunación contra sarampión, rubeola, papera y poliomielitis.

