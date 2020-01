Billie Eilish fue la gran ganadora en la ceremonia de los premios Grammy

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación llevó a cabo la edición número 62 de los premios Grammy, en reconocimiento a lo mejor de la música.

Con la conducción de Alicia Keys, la ceremonia de entrega de las estatuillas se realizó en el Staples Center de Los Ángeles.

Fue la gran noche consagratoria de Billie Eilish, que se llevó seis premios, incluyendo los de álbum del año por When we all fall asleep, where do we go?, grabación del año por “Bad Guy” y artista nuevo.

Por su parte, el premio al mejor álbum de rap se lo quedó Tyler, the creator, por “Igor”; y en la categoría de rock la estatuilla fue para Social Cues, de Cage the Elephant.

Lizzo fue otra de las artistas que se destacó al alzarse con tres premios Grammy: mejor performance pop solista por “Truth Hurts”, mejor performance tradicional R&B por “Jerome” y mejor álbum de urbano contemporáneo por Cuz I love you (Deluxe).

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor álbum del año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Mejor grabación del año: “Bad Guy,” Billie Eilish

Mejor artista nuevo: Billie Eilish

Mejor canción del año: “Bad Guy,”, Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

Mejor performance pop solista: “Truth Hurts,” Lizzo

Mejor performance R&B: “Come Home,” Anderson .Paak feat. André 3000

Mejor canción country: “Bring My Flowers Now,” Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker (Tanya Tucker)

Mejor álbum de rap: Igor, Tyler, the Creator

Mejor performance en grupo: “Old Town Road,” Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

Mejor álbum pop vocal tradicional: Look Now, Elvis Costello & The Imposters

Mejor grabación dance: “Got To Keep On,” The Chemical Brothers

Mejor álbum de rock: Social Cues, Cage The Elephant

Mejor álbum pop vocal: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Mejor álbum local de jazz: 12 Little Spells, Esperanza Spalding

Mejor álbum gospel: Long Live Love, Kirk Franklin

Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo: El Mal Querer, Rosalía

Mejor álbum americana: Oklahoma, Keb’ Mo’

Mejor álbum hablado (incluye poesía, audio books y storytelling): Becoming, Michelle Obama

Mejor canción escrita para medio visual: “I’ll Never Love Again” (Film Version), Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Aaron Raitiere songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper), Track from: A Star Is Born –

Mejor álbum dance/electrónica: No Geography, The Chemical Brothers

Mejor álbum contemporáneo instrumental: Mettavolution, Rodrigo y Gabriela.

Mejor performance de rock: “This Land,” Gary Clark Jr.

Mejor performance de metal: “7 Empest,” Tool

Mejor canción de rock: “This Land,” Gary Clark Jr. (Gary Clark Jr.)

Mejor álbum de música alternativa: Father of the Bride, Vampire Weekend.

Mejor performance tradicional R&B: “Jerome,” Lizzo.

Mejor canción R&B: “Say So,” PJ Morton (PJ Morton Featuring JoJo).

Mejor álbum de urbano contemporáneo: Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

Mejor álbum R&B: Ventura, Anderson. Paak .

Mejor performance de rap: “Racks in the Middle,” Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy.

Mejor performance de rap/sung: “Higher,” DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend.

Mejor canción de rap: “A Lot,” Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White (21 Savage Featuring J. Cole).

Mejor performance de country solista: “Ride Me Back Home,” Willie Nelson.

Mejor performance de country en dúo/grupo: “Speechless,” Dan + Shay.

Mejor álbum de country: While I’m Livin, Tanya Tucker.

Mejor álbum new age: Wings, Peter Kater.

Mejor improvisación de jazz solista: “Sozinho,”Randy Brecker.

Mejor álbum instrumental de jazz: Finding Gabriel, Brad Mehldau.

Mejor álbum de ensamble de jazz: The Omni-American Book Club, Brian Lynch Big Band.

Mejor álbum de jazz latino: Antidote, Chick Corea & The Spanish Heart Band.

Mejor performance/canción de gospel: “Love Theory,” Kirk Franklin; Kirk Franklin.

Mejor performance/canción de música cristiana contemporánea: “God Only Knows,” for KING & COUNTRY & Dolly Parton; Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom.

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Burn the Ships, for KING & COUNTRY.

Mejor álbum gospel de raíces: Testimony, Gloria Gaynor

Mejor álbum de pop latino: #Eldisco, Alejandro Sanz – GANADOR

Mejor álbum regional de música mexicana: De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos

Mejor álbum de tropical latina: Opus, Marc Anthony y A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola.

Mejor performance americana de raíces: “Saint Honesty,” Sara Bareilles.

Mejor canción americana de raíces: “Call My Name,” Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan & Sara Watkins (I’m With Her).

Mejor álbum de bluegrass: Tall Fiddler, Michael Cleveland.

Mejor álbum de blues tradicional: Tall, Dark & Handsome, Delbert McClinton & Self-Made Men.

Mejor álbum de blues contemporáneo: This Land, Gary Clarke Jr.

Mejor álbum de folk: Patty Griffin, Patty Griffin.

Mejor álbum regional de raíces: Good Time, Ranky Tanky.

Mejor álbum de reggae: Rapture, Koffee.

Mejor video musical: “Old Town Road (Official Movie)” Lil Nas X & Billy Ray Cyrus, Calmatic, video director; Candice Dragonas, Melissa Larsen & Saul Levitz.

Mejor música de película: Homecoming, Beyoncé, Beyoncé Knowles-Carter & Ed Burke, video directors; Dora Melissa Vargas.

Mejor álbum de música mundial: Celia, Angelique Kidjo.

Mejor álbum para niños: Ageless Songs for the Child Archetype, Jon Samson.

Mejor álbum de comedia: Sticks and Stones, Dave Chappelle.

Mejor álbum de teatro musical: Hadestown.

Mejor soundtrack para medio visual: A Star Is Born, Lady Gaga y Bradley Cooper.

Mejor soundtrack para medio audiovisual: Chernobyl, Hildur Guðnadóttir, composer.

Mejor composición musical: “Star Wars Galaxy’s Edge Symphonic Suite,” John Williams (John Williams).

Mejor arreglo, instrumental o a capela: “Moon River,” Jacob Collier (Jacob Collier).

Mejor arreglo, instrumental y vocal: “All Night Long,” Jacob Collier (Jacob Collier Featuring Jules Buckley, Take 6 & Metropole Orkest).

Mejor grabación de empaque: Chris Cornell, Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura & Joe Spix (Chris Cornell).

Mejor edición de empaque especial: Woodstock: Back to the Garden: The Definitive 50th Anniversary Archive, Masaki Koike (Various Artists).

Mejor álbum de notas: Stax ’68: A Memphis Story, Steve Greenberg (Varios artistas).

Mejor álbum histórico:: Peter Seeger: The Smithsonian Folkways Collection, Jeff Place & Robert Santelli, compilation producers; Pete Reiniger (Pete Seeger).

Mejor álbum no clásico: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Finneas O’Connell; Rob Kinelski & Finneas O’Connell; Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell; John Greenham (Billie Eilish).

Mejor productor del año no clásico: Finneas.

Mejor grabación remix: “I Rise” (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix), Tracy Young (Madonna)

Mejor álbum de audio inmerso: Lux, Morten Lindberg; Morten Lindberg; Morten Lindberg (Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor).

Mejor álbum clásico: Riley: Sun Rings, Leslie Ann Jones, engineer; Robert C. Ludwig, mastering engineer (Kronos Quartet).

Mejor productor del año clásico: Blanton Alspaugh.

Mejor performance de orquesta: “Norman: Sustain,” Gustavo Dudamel (Los Angeles Philharmonic).

Mejor grabación de ópera: “Picker: Fantastic Mr. Fox,” Gil Rose; John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River & Edwin Vega; Gil Rose (Boston Modern Orchestra Project; Boston Children’s Chorus).

Mejor performance coral: “Duruflé: Complete Choral Works,” Robert Simpson (Ken Cowan; Houston Chamber Choir).

Mejor performance ensamblada breve: “Shaw: Orange,” Attacca Quartet.

Mejor instrumental solista clásico: “Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite,” Nicola Benedetti; Cristian MÄÂ?celaru (Philadelphia Orchestra).

Mejor álbum vocal solista clásico: Songplay, Joyce DiDonato; Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter & Craig Terry (Steve Barnett & Lautaro Greco).

Mejor compendio clásico: The Poetry Of Places, Nadia Shpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin.

Mejor composición clásica contemporánea: “Higdon: Harp Concerto,” Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philharmonic Orchestra.

Fuente: La Nueva Mañana.