Avogadro: “No hay una verdadera política pública si tenemos niños durmiendo en la calle”

La precandidata por el Frente de Todos analiza al actual gobierno municipal. Una gestión de desorden territorial y exclusión social con la que no puede estar de acuerdo.

Profesora de Filosofía y militante del campo popular, Celeste Avogadro se postula como precandidata por el Frente de Todos en Guaymallén. El trabajo en territorio le permite ver con sus propios ojos la crisis social que atraviesa el departamento.

En entrevista con Diario G24, Avogadro evalúa la gestión actual de Marcelino Iglesias y su equipo. Considera que hay una explícita política de exclusión, sin perspectiva ecológica ni comunitaria. La precandidata apuesta por la participación de la comunidad y el compromiso político para remediar la situación caótica que atraviesa el municipio

—Para empezar: ¿podrías realizar una evaluación de la situación social en el departamento?

—Hay mucho para decir en términos de la situación social de Guaymallén. Es el departamento más poblado de la provincia y es de los que registra índices más altos de pobreza y de situaciones ligadas a la pobreza. La falta de acceso a la canasta básica familiar, al agua potable, al trabajo y a una vivienda digna y de calidad son las problemáticas más graves. A veces conviven dos o tres familias en una pequeña vivienda; incluso vemos hasta 20 personas compartiendo dos habitaciones y un baño. En relación con el hacinamiento, muchas veces nos encontramos con problemáticas vinculadas a abusos y a la carencia de bienes básicos para la higiene.

—¿Qué dicen los vecinos al respecto?

Muchos vecinos y vecinas nos cuentan que se sienten abandonados por el municipio. Nosotros somos militantes territoriales y sociales del departamento desde hace muchos años. Actualmente tenemos seis merenderos y comederos funcionando en el departamento. Además, en Rodeo de la Cruz realizamos un trabajo de acompañamiento con la gente de la tercera edad y también llevamos a más de 600 familias un bolsón de alimentos para que puedan estar, aunque sea un poquito mejor.

—Mencionaste a la gente de la tercera edad. Su situación es particularmente grave, ¿no?

Muchas de estas personas se nos han acercado a plantearnos la situación de pobreza que atraviesan. No pueden pagar las tasas municipales y están desesperados. Presentan un nivel de pobreza y vulnerabilidad muy grave, que encima ha crecido durante la pandemia.

—Ante esta situación crítica, ¿Cómo es la política de vivienda del gobierno municipal?

—Al menos me gustaría decir que es mala, pero ni siquiera llega a eso. No hay tal política. No hay viviendas para los sectores más vulnerables ni hay para la clase media. Por ejemplo, mi marido y yo, ambos trabajadores de la educación, no podríamos haber accedido a una casa propia si no fuera por el plan Procrear. Nos fue posible solo gracias a una política del gobierno nacional. De la misma manera, hemos podido cubrir necesidades que tienen que ver con el hambre, la desnutrición, la falta de higiene o la pandemia misma gracias a políticas nacionales.

—La situación parece insostenible.

—La mayoría de los vecinos y las vecinas de las zonas vulnerables del departamento nos cuentan que van a las tres o cuatro de la mañana a hacer filas a fuera de Desarrollo Social para pedir un bolsón que consta de apenas cuatro o cinco alimentos. Esto no permite a una familia promedio pasar ni siquiera una semana. El nivel de pobreza en el departamento supera el 42% y en Desarrollo Social reconocen que no están pudiendo dar respuesta a esta situación. Es un departamento en una situación crítica con respecto al hambre y la desnutrición infantil. Hay zonas que no tienen acceso al agua potable, algo que es un derecho universal.

—El precandidato Pozzoli nos contaba que no se promocionan actividades económicas en el departamento. Tampoco hay ayuda a pequeños negocios, pymes y micropymes.

—Nosotros hicimos una revisión del proyecto de reordenamiento territorial que presentó Iglesias. Recomiendo a todos los vecinos que lo lean porque expresa de forma muy clara la posición ideológica de esta gestión. Entre otras cosas, plantea llenarnos de cemento por todos lados. Esto no es menor. Viene pasando desde hace varios años que al pequeño comerciante le ponen una construcción de obra pública innecesaria enfrente, como pasó con el Carril Godoy Cruz o con el Carril Ponce en Rodeo de la Cruz, y como está pasando actualmente en la calle Tirasso o en el barrio Santa Ana. Muchos de esos comerciantes tuvieron que cerrar porque las personas dejaron de tener acceso a sus locales y son negocios que se sostienen con el día a día. No solamente no hay fomento, sino que hay acciones en detrimento de los pequeños negocios.

—Vinculado al tema del reordenamiento territorial, Pozzoli nos comentó también que hay muchas tierras improductivas sobre las que está prohibido construir. ¿Creés que hay que cambiar eso?

—Creo que al proyecto hay que hacerlo de nuevo. Hay un crecimiento desordenado. No se potencia el cinturón verde. Tampoco se aprovechan las tierras improductivas para la construcción de viviendas o para planes para que los sectores medios y los más vulnerables puedan acceder a un techo digno. Además de todo esto, hay una carencia absoluta de política ambiental. Los vecinos pueden notarlo en el hecho de que ha habido cientos de árboles talados en los últimos meses. Estamos hablando de un proyecto de deforestación gravísimo en medio de un cambio climático mundial que ya no tiene vuelta atrás. El intendente, en vez de plantar árboles, los tala.

—¿Cómo ha sido la política de participación de las entidades intermedias? En otros momentos, se juntaban una vez por mes. ¿Esto ha pasado durante esta gestión?

—No vemos que eso pase. Mucho menos hemos sido convocados a participar. Nosotros, en tanto organización social y territorial, nos encontramos con problemáticas como la de centros de jubilados que solicitan ayuda para poder volver a funcionar o clubes que piden una mano. Como entidad intermedia, múltiples veces hemos solicitado reuniones con responsables municipales y ni siquiera hemos recibido una respuesta. Se nos ha negado, además, el uso de la Banca del Vecino para exponer situaciones y problemáticas del departamento, aun cuando es un derecho que tenemos.

—Mencionabas a los clubes. ¿Cómo es su situación en Guaymallén?

—Están muy mal, abandonados. Las gestiones radicales tienen características que le son propias. Una de ellas es que no buscan ni fomentan el encuentro comunitario, el encuentro de vecinos. No fomentan clubes, centros, uniones vecinales. Tienen fondos nacionales especialmente para esto y no son utilizados.

—¿Hay un rechazo a la participación ciudadana?

—Los espacios de comunicación e interacción comunitaria, social, popular, son fundamentales. Desde las fiestas y nuestros festejos hasta los encuentros en distintas actividades como el día del niño. Pero la política actual es la política de la exclusión. Pareciera que, para esta gestión, hay ciudadanos y municipios de primera y ciudadanos y municipios de segunda.

Nosotros entendemos la situación de la pandemia y entendemos que hay que cuidarse. Sin embargo, en este momento Suárez ha levantado todas las restricciones en la provincia. Entonces, hay un montón de contradicciones.

—Hemos perdido la Fiesta del Camote y la Fiesta de la Patrona de Guaymallén que se celebraba en el Predio de la Virgen. Parece que ya no vamos a tener más vendimia. Pero está la Fiesta de las Burbujas en el Intercontinental…

—¿Podemos todos asistir a una fiesta cuya entrada cuesta $5000? Si a nosotros, con trabajo, nos cuesta acceder a muchas cuestiones culturales del departamento, imaginate las personas sin trabajo. ¿Cómo hacen para acceder a la cultura? Es imposible. No existe la cultura si el ciudadano no participa del hecho cultural.

—Las fiestas entre vecinos se han perdido también.

—Y se perdieron mucho antes de la pandemia. Nosotros hablamos de política de la exclusión porque va más allá de una pandemia. Se trata de una decisión ideológica. No es casual que solo se haga la Fiesta de las Burbujas con el precio que salen esas entradas, o que se disponga la obra pública para ciertos distritos mientras que para otros no, o que haya zonas que no tengan acceso al agua, al gas o a derechos humanos básicos. Acá es donde digo que, como vecinos y vecinas, debemos hacer un esfuerzo por desnaturalizar aquello a lo que nos han acostumbrado.

—¿Cuál es su posición con respecto a la obra pública?

—Por supuesto, entendemos que es necesaria e importante. Por eso realizamos propuestas al respecto. Por ejemplo, pretendemos que no quede en manos de empresas de las que los mismos gobernantes son dueños o accionistas, sino que el 50% de la obra pública se cubra por cooperativas de vecinos y vecinas trabajadores que tienen la formación para ello.

—Hay una contratación de Santa Elena de 16 millones de pesos por mes para mantenimiento del parque, habiendo solo 40 guardaparques.

—Justamente. Yo llamo a los vecinos y las vecinas a preguntarse quiénes son los dueños de Santa Elena; quiénes están detrás de esas empresas que se encargan de la recolección de residuos de todos nosotros. También invito a preguntarse qué se hace con esos residuos. Uno se pone a recorrer Guaymallén y ve esos terribles basurales a cielo abierto, con familias y niños viviendo alrededor. Se ven incluso bolsas con hisopados descartados con niños jugando por ahí.

—¿No tendríamos que hacer un esfuerzo entre todos para reducir los niveles de indigencia?

—Por supuesto que hay que hacerlo. Pero también hay una responsabilidad política. Si no, parece que los ciudadanos no hacemos ningún esfuerzo por solucionar esto. Los esfuerzos individuales son sumamente valiosos y maravillosos. Sin embargo, cuando no hay política pública que responda concretamente a la pobreza, al hambre y a las necesidades, todos los esfuerzos particulares que hagamos son limitados.

—¿Qué política pública ha tenido el departamento en respuesta a la pobreza y la indigencia?

—Yo me pregunto lo mismo. ¿Dar un bolsón de cinco artículos a familias que deben hacer cola desde las cinco de la mañana es su política pública? Armando Tejada Gómez, poeta de nuestra tierra, escribió sobre no dormir a la noche si hay un niño en la calle. Nuestro departamento está lleno de niños en la calle. Esto va dirigido directamente a Iglesias y a todo su equipo: no hay una verdadera política pública en el departamento si tenemos niños durmiendo en la calle.

—¿Qué pasó con el presupuesto participativo?

—¿No era que iban a abrirlo para que lo podamos discutir? No hemos visto ni una sola de estas instancias.

—Si la política parece ser el problema, ¿es también la solución?

—Yo entiendo que hay descreimiento en la política. Y sé que mucha de esa falta de confianza es fruto de este tipo de gestiones que parecen enseñarnos que no sirve participar y que votamos porque estamos obligados. Yo les pido, como vecina de Guaymallén y como mamá, que volvamos a creer. En nuestras manos, en nuestro voto, en nuestra participación popular está la manera de hacer un cambio en nuestro departamento. Con la participación de la comunidad, podemos construir un Guaymallén limpio, verde, sustentable y digno para todos y todas. Esa es la clave de nuestra militancia p

