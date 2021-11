Lenka Bajda expone sus pinturas en la sala de arte del Pascual Lauriente

Desde ayer miércoles 24 de noviembre, quedó inaugurada una muestra de pinturas de la artista Lenka Bajda en la sala de arte del Centro Cultural Pascual Lauriente. La misma estará expuesta hasta el domingo 30 de enero de 2022 y podrá ser visitada de lunes a viernes, de 8 a 18h, en Bandera de Los Andes 8956, de Rodeo de la Cruz.

Lenka nació en Mendoza en 1976. Hija de inmigrantes eslovenos, es la cuarta de seis hermanos. Realizó sus estudios en la Escuela Provincial de Bellas Artes y en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Se desempeñó como docente en diferentes escuelas de Mendoza y de Neuquén. Dio clases en su taller de pintura y dibujo para niños y adultos desde el 2010 hasta el 2015. Actualmente vive y trabaja en su taller ubicado en la Ciudad de Mendoza.

Ha participado en diferentes exposiciones y concursos, entre ellos:

• Muestra colectiva en el Hall del Teatro de la UNCuyo (1999).

• Muestra colectiva sobre el sida en la Enoteca, Mendoza (2000).

• Concurso “Homenaje a mi Ciudad”, en la provincia de Neuquén (2002).

• Muestra individual “De Música y Encuentros”, Sala del Palacio Municipal de Neuquén (2003).

• Muestra individual a beneficio de CONIN, Country Golf la Vacherie, Mendoza (2011).

• Muestra individual “Transparencia”, Salas de Arte Libertad, Guaymallén.

• Muestra colectiva en el Hospital Ramón Carrillo, Las Heras (2016).

• Concurso “III Bienal de Arte Atuel”, General Alvear (2018).

• Muestra individual “Transcurrir”, Salón Cultural Bernardino Rivadavia, Mendoza (2019).

• Muestra colectiva virtual “Quien soy, hacia donde voy”, Casa Palmera Galería (2020).

Palabras sobre la artista

El maestro Alfredo Ceverino escribió en una oportunidad sobre la artista y su obra:

“Hace algunos años, habiéndonos llevado el destino a la querida Academia de Bellas Artes, nos encontramos compartiendo espacio un grupo de muy jóvenes soñadores y quien escribe. Fueron días felices y muy difíciles de olvidar. Muy poco tiempo hizo falta para descubrir en ellos, en su frente, la señal.

La señal de Leny (Lenka Bajda) es azul. Ella es quien nos invita al viaje inaugural de sus obras, porque supo o supieron ambas, que era llegada la hora de encontrarse y verse desde afuera. Porque parece que el diálogo de obra y artista no termina en el taller. ¿Qué podrá decir entonces la obra a la autora de sus días?

“…yo quería azul el rincón que pintaste verde…”

Ella responderá entonces “…puse azul y no entonaba…”

¿Qué razones existirán para que dos seres que parecían uno, se enfrenten, se interroguen? juego interesante… dos seres, dos razones de ser, juego de encuentros y desencuentros, (también alguna vez) juego de a dos. Sagrado juego de a dos.

Pregunta: Nosotros meros espectadores ¿Habrá lugar para uno más en ese juego? Parece ser que el artista nos propone entrar, parece ser que es importante que estemos. Porque es de esos seres que no evaden las preguntas sin respuesta, ni las búsquedas, ni los encuentros esperados. Por eso, su obra la lleva sin más atavío -ni menos- que su pasión, en busca de esa forma del arte, que hace que los hombres comprendan todo lo que observan a su alrededor.

Carga entonces su alma y su paleta y sale a descubrir para nosotros ese minúsculo trozo de vida que nos traía sin sosiego y sin saberlo. Entonces transmuta, devuelve en cuadro, en color, lo vivido y por vivir, es el cuadro entonces la chance del retorno elegido.

Y regresa, elige el regreso. Porque no será sobre sus mismos pasos, sabe que no hay deuda ni revancha. Es así que las imágenes salen a su encuentro como antiguas conocidas, porque esta historia ya fue escrita pero nosotros no somos los mismos, porque no existen los grandes temas, porque hoy vinimos a vivir los cuadros que Leny ya vivió. “…miren gente lo que hice…” esas serán las únicas palabras, lo demás está dicho. Acto amoroso.

Y es entonces ante nosotros el cuadro, que es un puente que une experiencias con sensaciones, intuiciones con certezas y realidades con sueños. Y a Leny con nosotros.

Y nosotros, nosotros los que hoy convocaste, deseamos para ti… que el azul del cielo y el azul del agua y el verde de la selva y el verde de la hierba y el amarillo, el rojo y el naranja, sean contigo. Que sigas derramando color a manos llenas. Y el horizonte jamás se quede quieto”. (Mendoza, 28 de agosto de 2013).

Comentarios

comentarios