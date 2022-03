Armas y gas: los verdaderos intereses de EEUU en el conflicto en Ucrania

“[En Estados Unidos] decidieron exceptuar al único sector que podría realmente ser decisivo. Yo no creo que Rusia no se percate de ello. Esto posiblemente les está diciendo que Occidente realmente no tiene ganas de pelear muy duro por Ucrania”,Adam Tooze, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia y de la London School of Economics, a los medios.