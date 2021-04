Argentina y Rusia aceleran el ritmo para fabricar la vacuna Sputnik V en Sudamérica

“Esta planta eventualmente tiene una capacidad de 100 millones de dosis anuales para hacer ‘fill and finish’ (envasado y acabado) o 24 millones desde la fermentación”, dijo Figueiras, al precisar que por una dosis entiende los dos componentes de la vacuna.

Si bien no existieron confirmaciones por parte del Gobierno argentino, ni del RDIF ni de Figueiras, se dejó entrever que el plazo para la concreción del proyecto rondaría el año , sobre todo porque era necesaria la construcción de una nueva planta en los terrenos de Richmond ubicados en Pilar, en la zona norte del extrarradio de Buenos Aires; en una inversión que demanda entre 70 y 100 millones de dólares.

“Es un proceso de seis a ocho meses para el traslado de la nueva maquinaria, y luego vendrán los tiempos de las validaciones. Me imagino que será no tanto como sería usualmente porque estamos en un momento de crisis y hoy la autoridad está muy atenta a dar prioridad a estos pedidos. Estamos hablando de un año por lo menos con el proceso de ‘fill and finish'”, indicó Figueiras en ese momento.