Argentina anuncia los avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional

El presidente agregó que enviará el acuerdo al Congreso e indicó que Argentina necesita que los legisladores lo apoyen. El jefe de Estado agregó que el nuevo acuerdo “no restringe, no limita, no condiciona los derechos” de los “jubilados” que se recuperaron en el año 2020, no obliga al país una reforma laboral, promueve la inversión en obra pública”, no impone al país “llegar a un déficit cero”, no impacta en los servicios públicos, no relega el gasto social y respeta los planes de inversión en ciencia y tecnología.