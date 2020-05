Anibal Fernández ponderó las medidas contra el Covid-19

Anibal Fernández ponderó las medidas tomadas por el Gobierno nacional, como la nueva extensión de la cuarentena, en relación al coronavirus y sus consecuencias. Al respecto, comparó la situación con la de Brasil.

“Si estamos hablando de 111 muertos por millón de personas en Brasil con 11 en la Argentina, es porque ha habido una política para tratar de contener el impacto sobre la población argentina”, dijo.

Entrevistado en el programa Animales Sueltos de canal América, el ex jefe de Gabinete agregó que se está achatando la curva “controlando el impacto de lo que significaría toda la sociedad en la calle”.

Asimismo, hablando puntualmente de la situación económica, resaltó: “La situación es muy mala, horrible, tenemos que ver entre todos cómo hacemos para salir, pero no sacándole patrimonios a los otros. Es un despropósito sin sentido que no pienso callar”.

Fernández se refirió de esta manera a la idea propuesta por la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, que deslizó la iniciativa de que el Estado se quede con una participación en las empresas a las que asiste por la pandemia.

Sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sostuvo que “lo psicológico es lo que más puede preocupar”, aunque remarcó que la situación económica “es incomodísima” y “tiene que resolverse”. De todas maneras, Aníbal Fernández cargó contra “los que hablan de la cuarentena no o del contagio como rebaño”: “Es un despropósito que nuestra Constitución no permite, no solo por su propia letra, sino porque tampoco lo permite en función de los tratados internacionales”.

“El Estado va a tener que invertir de la forma que sea y, entre otras cosas con el impuesto a las grandes fortunas, morigerar ese impacto para que pueda hacer las compensaciones que tiene que hacer. No tiene más remedio”, agregó.

Fuente: Sitio Andino.

