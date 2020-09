Alfonsín repudió la protesta policial: “No pueden ir armados a la residencia del Presidente”

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, repudió la protesta policial de este miércoles en la Residencia de Olivos. Asimismo cuestionó la postura inicial de la Unión Cívica Radical (UCR) ante el conflicto y aseguró que la cambiaron al ver la reacción de la sociedad.

Entrevistado en el programa “Nada Simple” de Radio Andina, el dirigente radical manifestó que “me preocupó muchísimo la situación que se había generado en la Residencia de Olivos. Lo que nosotros estamos cuestionando no es el reclamo, sino la metodología utilizada. El fin no justifica los medios. No pueden ir armados y con patrulleros a protestar en la residencia del Presidente y además cuando el presidente pide diálogo negarse a dialogar“.

“¿Por qué no dejan las armas para hacer una manifestación? Eso es lo mínimo que deberían hacer. Dejen los uniformes, las armas y los patrulleros que los pagamos todos los argentinos y que se manifiesten como lo hacen los trabajadores de una fábrica o un banco”, subrayó el ex legislador nacional y ex candidato a presidente por la UCR y sentenció: “La sociedad no quiere nunca más la violencia imponiendo decisiones a gobiernos democráticos”.

Por otro lado, fue crítico respecto a la postura inicial de la oposición respecto del conflicto y aseguró que “la reacción de no minimizar el episodio y repudiarlo tiene que ver con que vieron que la sociedad no estaba dispuesta a tolerar comportamientos de esta naturaleza”.

Respecto al comportamiento del radicalismo, Alfonsín indicó que “una vez que se enteraron de la reacción de la inmensa mayoría de los argentinos a través de las redes sociales tuvieron que cambiar de posición. Se habían puesto del lado del reclamo de los policías, cosa que está bien, pero sin decir nada del mecanismo utilizado. Después tuvieron que bajar de las redes del partido esa vieja declaración”.

En este sentido criticó a la dirigencia del partido considerando que “han perdido instinto político y capacidad para observar la realidad de manera más objetiva”. “La incapacidad de procesar la derrota electoral les impide observar de manera más objetiva la realidad y yo diría que las distorsionan”, afirmó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín.

Fuente: Sitio Andino.

Comentarios

comentarios