Alberto Fernández sobre extender la cuarentena: “Si es necesario lo haremos”

El presidente Alberto Fernández habló anoche al terminar el recorrido al hospital de La Matanza donde se están preparando las instalaciones para recibir a personas que contraigan el coronavirus sobre la posibilidad de que la cuarentena obligatoria se extienda.

“Todo es posible porque el escenario es muy dinámico y hay que seguir el día a día no sé como va a evolucionar la situación y si es necesario extender la cuarentena lo haremos, lo que me preocupa no es la economía sino la salud de la gente y por eso los super y las farmacias siguen funcionando pero entiendan todos que no sabemos cuanto va a durar esto y por eso debemos quedarnos en casa”, dijo el mandatario entrada la noche a un canal de noticias nacional.

Fernández también se refirió a los argentinos que están varados afuera y remarcó que están haciendo lo posible por traerlos de vuelta aunque resaltó que muchos se fueron cuando la cuarentena ya estaba declarada.

“Aerolíneas está trabajando y estamos haciendo los cosas bien y de a poco porque si no no se pueden controlar ya que los que vuelven pueden estar contagiados”, explicó el presidente y agregó “a los que se fueron a la Costa les digo que son unos grandes inconscientes y debemos tener cuidados para que el problema no se multiplique y también vamos a ser inflexibles para cuidar la cuarentena y el que no cumpla se le aplicará todo el rigor de la ley”.

Con respecto a las medidas que se tomaron ayer para ayudar a monotributistas y trabajadores informales subrayó que las mismas se implementaron porque “yo elegí cuidar la salud de la gente es una prioridad y se que muchos sectores están mal, para nosotros esa gente es muy importante y les pido a todos que nos entiendan pero el riesgo de contagiarnos en menor si nos quedamos en casa”.

Fuente: Sitio Andino.

