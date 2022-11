Al ritmo del rock, comenzó Paseo Sinfónico 2022 en Guaymallén

Continúa hoy, desde las 19h, con una grilla imperdible de jazz y tango

La noche de este viernes, el Parque Unimev volvió a colmarse de melodías para recibir la edición 2022 de Paseo Sinfónico. Un evento original de Guaymallén que, justamente, propone pasear al aire libre acompañado de buena música, gastronomía y una serie de atractivos culturales para todas las edades.

El escenario abrió con una grilla que tuvo al rock como protagonista. Se presentaron All Shook Up y su tributo a Elvis Presley; The Clover, que comenzó con un emotivo homenaje acústico a «Marciano» Cantero y luego continuó con su repertorio de nivel internacional; también estuvo RoxBand, la banda tributo a Roxette; y Queen Sinfónico, con arreglos del maestro César Lara y coordinación de banda y coros a cargo de David De Mata.

Como es tradición, un extenso circuito se despliega en los alrededores del parque. Hay food trucks, propuestas culinarias típicas de diferentes países, puestos de cervecerías artesanales y de bodegas, emprendedores, artesanos, un sector lúdico y recreativo para los más chicos, y pistas señaléticas de concientización a cargo de Educación Vial. A esto se suma la carpa de Turismo, con actividades interactivas para descubrir la Capital del Espumante. Durante la primera jornada, ofreció degustación vitivinícola y de conservas dulces y saladas, y una charla junto al emprendimiento Quatrolivas. La cultura también dice presente en el paseo, a través de un espacio con artistas plásticos y literarios. Anoche, participaron el pintor Orlando Álvarez y el escritor Alexis Gabriel Deblasis.

Con la importancia de seguir promoviendo el reciclaje inclusivo, el área de Ambiente invita a conocer el plan de acción que lleva adelante en Guaymallén, junto a la gran labor de los recuperadores urbanos. Además, las familias pueden participar del ecocanje: es decir, si acercan sus residuos reciclables, todos secos y limpios, reciben semillas, lápices y bolsas ecológicas por su compromiso ambiental.

Dentro del recorrido, también se encuentra el móvil de salud de la comuna. En este caso, ofrece talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), folletería y consejería sobre prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, controles de glucemia y tensión arterial, más vacunación Covid-19 para todas las edades y vacunación contra sarampión, rubeola, papera y poliomielitis. Esta campaña está destinada a niños de 13 meses a 4 años inclusive (hasta un día antes de cumplir 5 años).

Lo que sigue

Paseo Sinfónico continúa hoy y mañana, desde las 19h, en el Parque Unimev. Este sábado 19, será el turno del jazz y del tango, con la presencia de la agrupación de jazz Guaymallén, dirigida por el maestro César Constanzo; Sere Tango; Patricia Cangemi y Quinteto Tango; y la Orquesta Municipal de Rivadavia Blas Blotta. Por su parte, el domingo 20, se presentarán la Escuela Coral de Guaymallén, la Orquesta Filarmónica de General Alvear y una Gala Lírica Municipal, a cargo de las sopranos Mariana Rodríguez Rial, Griselda López Zalba, Jimena Sémiz, Alejandra Herrera, Graciela Armendariz, Belén Louet y Mariel Santos; las mezzosopranos Gloria López y Andrea Vaía; los tenores Marcelo Zelada y Mariano Leotta; y los barítonos Rubén Caparotta y Fernando Lazari. Los concertistas estarán acompañados por el cuarteto de cuerdas integrado por Igor Lara, Roger Campos, José Guevara y Matías Pelli; y por los pianistas Emanuel Fernández y Pablo Fascio La edición se despedirá junto a la prestigiosa Orquesta Barroca de Mendoza.

Para agendar

Paseo Sinfónico 2022

– Sábado 19 y domingo 20 de noviembre, desde las 19h.

– Parque Unimev (Houssay y Sáenz A., distrito Villa Nueva).

– Jazz, tango y música clásica.

– Food trucks, stands de bodegas y de cervecerías artesanales, artesanos y emprendedores.

