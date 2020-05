¿Abren o no los supermercados el 1 de mayo?

Luego de que el gobernador Rodolfo Suarez en línea con la medida del presidente Alberto Fernández, administrara las salidas recreativas en la provincia, mendocinos y mendocinas revisan la terminación de su DNI no sólo para comprobar si pueden dar un paseo en un radio de 500mts alrededor de sus casas sino también para saber si ese día pueden ir a los supermercados e hipermercados a comprar.

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto de cuarentena que desde su inicio estableció que los únicos comercios que podían abrir sus puertas eran aquellos que vendían alimentos y productos de primera necesidad, los supermercados e hipermercados siguieron trabajando mientras la mayoría de la población quedó en aislamiento obligatorio.

Por este motivo, no son pocos los mendocinos/as que se preguntan si teniendo en cuenta la situación especial que atraviesa el país y el mundo, habrá decisiones especiales como, por ejemplo, abrir las puertas de los supermercados este 1 de mayo. La respuesta es: no, no abrirán.

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC), informaron que no habrá modificaciones en cuanto a la atención en este 1 de mayo. “Desde el 2010, no se abre en este día, no habrá cambios en esta ocasión”, explicó su titular, Fernando Ligorria.



“Normalmente, el 1 de mayo, no abre nada, es un pacto que se respeta hace años y si bien estamos en cuarentena obligatoria y muchos pensarían que sí habrá atención, no la habrá, no en este día, como ha sido siempre”, explicó Rubén David, del mayorista Oscar David.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) por la que se rigen las cadenas nacionales que funcionan en las diferentes provincias, informaron que no han dado directivas pero que entienden que no van a abrir. “No vemos ninguna justificación válida para abrir en este 1 de mayo. Si bien estamos en cuarentena, las ventas se mantienen estables, en algunas provincias quizás se registró una baja pero es estable por lo que respetaremos el 1 de mayo como siempre”, informaron.

