Abren las inscripciones del curso Introducción al trabajo

La Municipalidad invita a participar de un nuevo ciclo de formación vinculado a la empleabilidad y a la inserción laboral. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 28 de enero o hasta completar los cupos existentes. Pueden realizarse de lunes a viernes, de 8 a 14h, a través del teléfono 261 5068224 o de forma presencial en la Oficina de Empleo, ubicada en la esquina de las calles Mitre y Godoy Cruz de San José. También, los interesados podrán anotarse enviando un mail a empleo@guaymallen.gob.ar

Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos: no ser beneficiarios ni estar por tramitar el plan PROGRESAR, estar desempleados (no tener trabajo formal o «en blanco») y no percibir el programa social Potenciar Trabajo. Además, es necesario que cuenten con un dispositivo electrónico (notebook, PC, celular, tablet, etc.) que tenga acceso a internet.

El cursado se realizará con modalidad virtual sincrónica, mediante un grupo de WhatsApp y de las plataformas digitales Classroom y Zoom. Tendrá una duración de tres meses, con dos clases semanales de una hora treinta cada una. Es importante mencionar que la conexión a los encuentros es obligatoria, por lo tanto, si la persona está trabajando de manera informal («en negro») o es estudiante deberá elegir la comisión con el horario que le permita participar. Se abordarán temas como competencias laborales, confección de currículum vitae, carta de presentación, entre otros.

Comentarios

comentarios